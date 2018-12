LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Vincono Nimes e Montpellier, pareggio Nizza

Premi f5 per aggiornare

Angers-Caen 1-1

1' - Si comincia!

6' - Giallo per N'Doye.

11' - Gara nervosa, ammonito anche Diomande.

28' - Caen che prova a prendere il predominio del campo.

34' - Gara che vive di sostanziale equilibrio.

20.45 - Finisce il primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

51' - GOL! GOL! GOL! CAPELLE! Angers in vantaggio, tiro da posizione defilata e palla in rete!

53' - Giallo per Fajr.

63' - GOL! GOL! GOL! BEAUVUE! Pareggio Caen, gran palla di Diomande per Beauvue che incorna e batte il portiere!

78' - Squadre che ora sembrano accontentarsi del pari.

88' - Traore! Che occasione! A due passi dalla porta riceve palla, calcia ma il tiro viene ribattuto!

21.47 - Fine partita!

Guingamp-Nizza 0-0

1' - Partiti!

7' - Boscagli viene ammonito.

11' - Balotelli ha campo, arriva al limite e scarica il tiro! Fuori!

28' - Spinge il Nizza.

33' - Thuram ci prova da posizione invitante, fuori!

20.45 - Finisce il primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

57' - Secondo tempo che vive ancora di sostanziale equilibrio, nessuna delle due squadre riesce ad imporsi.

73' - Kebrat si becca il giallo.

88' - Gara scialba che si avvia verso il pareggio.

21.47 - Fine partita!

Monaco-Montpellier 1-2

1' - Si parte!

29' - Tielemans! Approfitta di un rimbalzo favorevole e calcia! Fuori!

34' - Falcao! Ancora Monaco in avanti, ci prova il colombiano che non trova la porta!

42' - GOL! GOL! GOL! TIELEMANS! Dal limite spara la conclusione che si infila in porta!

20.46 - Finisce il primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - Traversa di Golovin! Gran conclusione dal limite, palla che colpisce il legno!

63' - Cresciuto il Montpellier in questa fase del match.

81' - GOL! GOL! GOL! LABORDE! Gran incornata a schiacciare, portiere battuto e Montpellier che trova il pareggio!

87' - GOL! GOL! GOL! SKULETIC! Errore madornale della difesa del Monaco, palla regalata a Skuletic che insacca!

21.47 - Fine partita!

Nimes-Amiens 3-0

1' - Fischio d'inizio!

6' - Giallo per Mendoza.

22' - Ammonito Dibassy.

32' - Gara in fase di stallo, equilibrio tra le due squadre.

45' - GOL! GOL! GOL! BOUANGA! Nimes che passa in vantaggio a ridosso dell'intervallo!

20.46 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

62' - Giallo per Adenon.

71' - Spinge il Nimes in questi minuti.

76' - GOL! GOL! GOL! ALIOUI! Bounga mette dentro un cross al bacio, Alioui impatta e trova il gol!

87' - GOL! GOL! GOL! ANCORA ALIOUI! Doppietta che chiude i giochi a favore del Nimes!

21.47 - Fine partita!

