LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Finali: Bournemouth ok, Everton corsaro

© foto di Federico De Luca

17.58 - Terminano tutti i match!

BOURNEMOUTH-WEST BROMWICH 2-1

16.00 - PARTITI!

10' - Palla al centro per Rondon, che colpisce di testa. Begovic però si supera e dice di no.

18' - Infortunio per Francis, primo cambio obbligato per il Bournemouth: al suo posto entra Daniels.

28' - Rondon è ben piazzato sul cross e di testa manda un pallone velenoso verso il centro della porta, il portiere è però attento e para.

33' - Arriva il primo della gara: se lo becca Smith.

35' - Giallo anche per Livermore.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

48' - GOL DEL WEST BROM! SEGNA RODRIGUEZ! Rondon prolunga di testa un ottimo traversone che trova libero Rodriguez, che controlla e porta in vantaggio gli ospiti!

53' - Grande occasione per Cook che a pochi passi dallo specchio di porta manda alto un pallone che poteva essere molto pericoloso.

63' - Duro intervento di Rondon, che viene richiamato solo verbalmente.

73' - Fuori Wilson, al suo posto Defoe.

77' - GOL DEL BOURNEMOUTH! SEGNA IBE! Pallone ricevuto al limite e tiro dalla distanza preciso e potente, ristabilita la parità!

82' - Calcio d'angolo battuto da Stanislas, che però non trova nessun compagno.

89' - GOL DEL BOURNEMOUTH! SEGNA STANISLAS! Punizione fantastica battuta da Stanislas, che sorvola la barriera e porta in vantaggio i suoi quasi in extremis!

90' - Ci saranno 5 minuti di recupero.

17.53 - FINE PARTITA!

HUDDERSFIELD-CRYSTAL PALACE 0-2

16.00 - PARTITI!

8' - Punizione di Milivojevic: il tentativo è interessante, ma termina a lato.

18' - Infortunio di Schlupp, che sarà costretto ad uscire.

21' - Eccolo il cambio: al posto di Schlupp entra Cabaye.

24' - GOL DEL CRYSTAL PALACE! SEGNA TOMKINS! Tomkins trova spazio in area dopo un angolo, colpisce e il portiere respinge. Sulla ribattuta va lo stesso Tomkins, il cui secondo tentativo va in porto!

32' - Mooy prova a crossare in area ma i difensori avversari intercettano la sfera senza problemi.

41' - Palla in profondità per Zaha, beccato però in posizione irregolare.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

52' - Pallone scodellato in area da Tomkins che però non trova nessun compagno.

58' - Ammonizione per Cabaye.

62' - Ci prova Tomkins da fuori sugli sviluppi di un angolo, ma la conclusione viene respinta.

68' - GOL DEL CRYSTAL PALACE! SEGNA MILIVOJEVIC! Calcio di rigore concesso agli ospiti per un fallo di Zanka, Milivojevic è impeccabile e raddoppia per i suoi!

74' - Ottimo colpo di testa da parte di McArthur, pallone che termina di pochissimo a lato.

81' - Conclusione molto potente tentata da Cabaye, ma il tiro è piuttosto centrale e viene respinto dal portiere avversario.

88' - Tentativo ancora dalla lunga distanza di Cabaye ma la palla sorvola di non molto la traversa.

90' - Ci saranno 4 minuti di recupero.

17.53 - FINE PARTITA!

STOKE CITY-EVERTON 1-2

16.00 - PARTITI!

7' - Cross al centro per Davies sugli sviluppi di un corner, ma il suo colpo di testa termina di poco fuori.

15' - Shaqiri riceve un passaggio e scaglia un tiro dal limite dell’area, ma è bloccato da uno dei difensori avversari.

25' - Cross al centro per Crouch, che impatta di testa ma spedisce alto sopra la traversa.

31' - Espulso Graham Adam! Stoke in dieci uomini!

40' - Davies viene servito sulla destra, ma la sua posizione è in fuorigioco.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

52' - Problemi per Davies, sarò sostituito da Clavert-Lewin.

61' - Ottima occasione per Allen, che riceve un pallone filtrante in area, ma la sua conclusione viene ribattuta da un difensore avversario.

69' - GOL DELL'EVERTON! SEGNA TOSUN! Pallone vagante che arriva sui piedi dell'attaccante, che con una grande conclusione insacca e porta in vantaggio gli ospiti!

77' - GOL DELLO STOKE! SEGNA CHOUPO-MOTING! Grande freddezza da parte del neo-entrato che ristabilisce subito la parità.

84' - GOL DELL'EVERTON! SEGNA TOSUN! Colpo di testa micidiale da parte dell'attaccante, che schiaccia bene il pallone e lo manda alle spalle del portiere sfiorando il palo!

90' - Ci saranno 4 minuti di recupero.

17.53 - FINE PARTITA!

15.30 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

15.15 - Buonasera cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Premier, la cronaca testuale della trentunesima giornata del campionato inglese. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che queste partite sapranno regalarci.