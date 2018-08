LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Prima vittoria per l'Arsenal, ok Leicester

Premi f5 per aggiornare

© foto di Federico De Luca

Arsenal-West Ham 2-1

1' - Comincia la partita!

7' - L'Arsenal prova subito a prendere in mano la partita.

13' - Arnautovic! Prova la conclusione dal limite, tiro largo.

25' - GOL! GOL! GOL! ARNAUTOVIC! Gran palla di Felipe Anderson per l'attaccante che mira l'angolino basso ed infila in portiere!

30' - GOL! GOL! GOL! NACHO MONREAL! Azione veloce dei gunners, la palla finisce sui piedi del terzino che conclude e trova la porta! 1-1!

40' - Aubameyang! Gran conclusione dal limite, una bordata che termina di poco alta.

43' - Giallo per Diop.

16.47 -Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

58' - Lacazette! Gran conclusione dell'attaccante che prova ad infilare in porta con una rasoiata, risponde il portiere!

68' - Felipe Anderson! Si fa spazio l'ex Lazio, trova la conclusione rasoterra centrale! Tiro insidioso, para Cech!

70' - AUTOGOL DI DIOP! Sfortunata autorete per il giocatore del West Ham, Arsenal in vantaggio!

72' - Ancora Aubameyang prova la conclusione, il tiro viene ribattuto!

80' - Fredericks si becca il giallo.

88' - Wilshere si prende l'ammonizione in questo finale.

89' - Nervi tesi in campo, giallo anche per Sokratis.

17.48 - E' FINITA!

Bournemouth-Everton 2-2

1' - Si comincia!

9' - L'Everton tiene il possesso palla in questo avvio.

16' - Wilson riceve un buon passaggio in area, da buona posizione calcia male. Palla fuori.

23' - Gara che resta equilibrata, con l'Everton che controlla il possesso ma non riesce a concludere.

41' - ESPULSO RICHARLSON! Everton che resta clamorosamente in dieci in questo finale di primo tempo.

16.47 -Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

55' - Sigurdsson si becca il giallo.

56' - GOL! GOL! GOL! WALCOTT! Gran passaggio per lui che raccoglie, mira l'angolino ed infila in portiere!

61' - ESPULSO SMITH! Bournemouth che rimane in dieci uomini!

66' - GOL! GOL! GOL! KEANE! Raddoppio dell'Everton! Gran colpo di testa di Keane che sorprende il portiere e sigla il 2-0!

75' - GOL! GOL! GOL! KING! Dal dischetto non sbaglia il giocatore del Bournemouth che accorcia la distanze!

79' - GOL! GOL! GOL! AKE! Gran pareggio dei padroni di casa con Ake che trova il gol con una conclusione potente che sorprende il portiere!

88' - Gara che pare avviarsi verso un clamoroso pareggio dopo il doppio vantaggio dell'Everton.

17.48 - FINISCE LA PARTITA!

Huddersfield-Cardiff 0-0

1' - Partiti!

7' - Duro scontro tra Laing e Ben Hammer in questo inizio partita, entrambi sono costretti ad uscire.

9' - Ecco i cambi: entrano in campo Lossl e Paterson.

16' - I padroni di casa provano a controllare il possesso palla, match in fase di stallo.

24' -Murphy si propone in avanti, alza la testa e cerca il cross che però non trova compagni.

38' - Kongolo prova l'azione personale, entra in area e spara la conclusione che viene ribattuta.

41' - Sempre Kongolo molto attivo, ancora un pallone in verticale per lui ma un difensore intercetta.

16.47 -Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

62' - Giallo per Harter.

64' - ESPULSO HOGG! Padroni di casa che restano in dieci uomini!

77' - Morrison prova il colpo di testa da posizione ravvicinata, conclusione a lato.

84' - Gara che vive di un sostanziale equilibrio, nonostante la superiorità numerica per il Cardiff.

17.48 - FINE!

Southampton-Leicester 1-2

1' - Comincia il match!

7' - Situazione di sostanziale equilibrio in questo avvio, le squadre si stanno studiando.

26' - Subito giallo per Hojbjerg.

29' - Vestergaard! Gran colpo di testa da posizione ravvicinata, fuori di un niente!

38' - Ndidi riceve in area, arriva sul pallone e prova il tiro! Fuori!

44' - Leicester che resta in avanti in questo finale di primo tempo, alla ricerca del vantaggio.

16.47 -Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

52' - GOL! GOL! GOL! BERTRAND! Padroni di casa in vantaggio con un gran gol di Betrand!

56' - GOL! GOL! GOL! GRAY! Arriva il pareggio del Leicester, gran giocata di Gray che buca la porta!

64' - Bertrand si becca il giallo!

77' - ESPULSO HOJBJERG! Il Southampton resta in dieci uomini!

90'- GOL! GOL! GOL! MAGUIRE! Il Leicester soltanto nel finale trova il gol del vantaggio!

17.49 - E' FINITA!

Arsenal-West Ham

Bournemouth-Everton

Huddersfield-Cardiff

Southampton-Leicester

