LIVE TMW - DIRETTA RUSSIA 2018 - Finali: male la Francia, Portogallo ok di misura

© foto di Federico De Luca

Cari amici di TMW, restate collegati al nostro portale per tutti gli approfondimenti e le dichiarazioni del caso!

Ecco i risultati della serata:

Francia-Lussemburgo 0-0

Gibilterra-Bosnia Erzegovina 0-0

Grecia-Belgio 1-2

Lettonia-Svizzera 0-3

Ungheria-Portogallo 0-1

22.36 - Terminano tutti i match!

FRANCIA-LUSSEMBURGO 0-0

20.45 - PARTITI!

5' - Subito problemi fisici per Koscielny. Il difensore dell'Arsenal resta a terra, ma non sembra essere in condizioni gravi.

13' - Griezmann va al tiro da fuori area, ma spedisce alto sopra la traversa. Primo squillo dell'attaccante dell'Atletico.

15' - Ancora Griezmann pericoloso. Si fionda su una seconda palla e calcia, ma Joubert respinge.

19' - Mbappé va in percussione palla al piede, ma giunto fuori area viene fermato.

25' - Reagisce il Lussemburgo. Da Mota controlla un pallone fuori area e incrocia il tiro. Un difensore devia in angolo.

33' - Pogba riceve in posizione centrale e decide di tentare la fortuna. La sfera esce di poco oltre il palo.

41' - Griezmann va alla battuta di una punizione da pochissima distanza. La sfera finisce però tra le braccia di Joubert.

21.33 - FINE PRIMO TEMPO!

21.48 - RIPARTITI!

51' - Giallo per Janisch.

58' - Pogba arriva prima di tutti su un cross, ma è troppo frettoloso al momento del tiro e colpisce un compagno.

64' - Sidibé prova a concretizzare un cross morbido col suo colpo di testa mirando all'angolino basso di destra. Joubert mostra però tutti i suoi riflessi e tiene il pallone fuori dalla porta.

65' - Giallo per Sinani.

70' - Viene ammonito anche Jans.

77' - Traversa! La Francia non riesce a sbloccarla. E ancora Pogba a colpire sugli sviluppi di un angolo, ma la sfera finisce sulla traversa.

81' - Giallo per Stavrev.

89' - Sidibé riceve al limite e spara la conclusione. E' ancora attento Joubert che blocca.

22.35 - FINE PARTITA!

GIBILTERRA-BOSNIA ERZEGOVINA 0-4

20.45 - PARTITI!

15' - Finora ancora poche emozioni all'Estadio Algarve. E' la Bosnia però a fare la gara.

29' - Arriva il primo cartellino giallo della partita: viene ammonito il genoano Zukanovic.

35' - GOL GOL GOL! BOSNIA IN VANTAGGIO! SEGNA DZEKO! Hadzic serve Dzeko, che calcia e trova il fondo del sacco battendo il portiere!

21.33 - FINE PRIMO TEMPO!

21.48 - RIPARTITI!

65' - GOL GOL GOL! RADDOPPIO BOSNIA-ERZEGOVINA! Sventagliata a destra per Visca, che tiene la palla in campo e fa partire il cross. In area Kodro svetta e di testa la mette sul palo lontano!

83' - GOL GOL GOL! LULIC CALA IL TRIS! Sugli sviluppi di un piazzato battuto da sinistra, il laziale sbuca sul secondo palo e col sinistro la mette dentro!

85' - GOL GOL GOL! DZEKO FA POKER! Visca batte una rimessa laterale che mette l'attaccante della Roma davanti al portiere. Dzeko a tu per tu non sbaglia!

22.35 - FINE PARTITA!

GRECIA-BELGIO 1-2

20.45 - PARTITI!

6' - Comincia meglio la Grecia. Zeca riceve in area, ma calcia malissimo e spreca.

14' - Donis controlla un preciso passaggio in area ed ha tutto il tempo per mirare e calciare all'angolino basso di destra. Courtois intuisce tutto e riesce a parare.

21' - Maniatis scatta bene sul passaggio preciso in area del compagno e va alla conclusione. Palla fuori di un niente sulla sinistra.

29' - De Bruyne riceve un buon passaggio e tira una fucilata dalla distanza che purtroppo per lui esce di un soffio sulla sinistra.

35' - Palla in verticale a cercare Romelu Lukaku, beccato però in posizione irregolare.

42' - Si alza ancora la bandierina dell'assistente: stavolta è Maniatis a farsi pescare oltre l'ultimo difensore.

21.33 - FINE PRIMO TEMPO!

21.48 - RIPARTITI!

51' - Giallo per Dembelé.

57' - Viene ammonito anche Samaris.

65' - Palla in profondità per Meunier, sulla fascia. La sua posizione è però irregolare.

71' - GOL GOL GOL! VANTAGGIO BELGIO! Vertonghen riceve la sfera fuori area e va al tiro. La sfera finisce nel sacco!

73' - GOL GOL GOL! LA GRECIA PAREGGIA! Cross in area fatto preda di Zeca, che colpisce subito e batte il portiere!

75' - GOL GOL GOL! LUKAKU PORTA DI NUOVO AVANTI IL BELGIO! Mertens fa partire il traversone in area, dove a colpire c'è il solito Lukaku. L'ex Everton impatta di testa e non dà scampo a Karnezis!

79' - Giallo per Ferreira Carrasco.

85' - Lukaku aggancia un preciso passaggio sul limite dell'area e calcia forte ma il portiere attento riesce a parare.

92' - Giallo per de Bruyne.

22.35 - FINE PARTITA!

LETTONIA-SVIZZERA 0-3

20.45 - PARTITI!

5' - Lichtsteiner va via sulla fascia e fa partire il traversone. Nessun compagno riesce a controllare.

9' - GOL GOL GOL! SVIZZERA AVANTI! Seferovic riceve in area in posizione molto invitante. Il suo tiro finisce nel sacco ed è 1-0 per gli ospiti!

15' - Cross per Seferovic, che aggancia e va al tiro. Palla larga sulla sinistra.

21' - Qualche problema fisico per Kolesovs, ma nulla di grave.

27' - Maksimenko lascia partire un conclusione precisa ma non potente. Sommer si distende e devia in angolo.

31' - CALCIO DI RIGORE PER LA SVIZZERA!

32' - DZEMAILI SBAGLIA IL PENALTY! SI RESTA SULLO 0-0!

38' - Giallo per Gozubuyuk.

44' - Viene ammonito anche Maksimenko.

21.33 - FINE PRIMO TEMPO!

21.48 - RIPARTITI!

50' - Dzemaili arriva sul pallone filtrante in area e calcia, il pallone però esce largo sulla sinistra.

55' - GOL GOL GOL! DZEMAILI RADDOPPIA! Palla in verticale per Seferovic, che imbuca subito per Dzemaili. A tu per tu col portiere, l'ex Genoa prima lo scarta e poi deposita in rete!

56' - Giallo per Dubra.

58' - CALCIO DI RIGORE PER LA SVIZZERA! Viene ammonito anche Solovjovs.

59' - GOL GOL GOL! RODRIGUEZ TRASFORMA IL PENALTY! Il terzino del Milan si presenta sul dischetto e con freddezza spedisce la sfera in rete!

69' - Giallo per Vardanjans.

82' - Palo! Dzemaili prova a soprendere il portiere accelerando i tempi della giocata e calciando in porta. Buon tentativo che però viene respinto dal legno!

22.35 - FINE PARTITA!

UNGHERIA-PORTOGALLO 0-1

20.45 - PARTITI!

8' - Joao Mario calcia di potenza al volo ma il tiro viene murato.

13' - Palla in profondità per Ronaldo, beccato però in posizione irregolare.

20' - Giallo per Patkai.

25' - Lancio lungo a cercare Gelson Martins, che scatta con un attimo d'anticipo: è offside.

29' - S'infortuna Fabio Coentrao, che è costretto ad uscire anzitempo: al suo posto Eliseu.

31' - Priskin espulso! Ungheria in dieci uomini!

38' - Lovrencsics ha una buona palla in area, ma dà troppa forza alla sua conclusione: palla in Curva.

43' - Joao Mario riceve sulla fascia e fa partire lo spiovente, non trovando però nessun portoghese prima che la palla esca.

47' - Giallo per Elek.

21.33 - FINE PRIMO TEMPO!

21.48 - RIPARTITI!

48' - GOL GOL GOL! ANDRE SILVA PORTA AVANTI IL PORTOGALLO! Joao Mario appoggia a sinistra, sul fondo, dove c'è Ronaldo. Quest'ultimo crossa e scavalca il portiere. Per André Silva, sul secondo palo, è un gioco da ragazzi siglare la rete di testa!

56' - Ronaldo lascia partire una fucilata che viene però bloccata da un difensore. Il pallone termina in out.

66' - Dzsudzsak calcia il pallone verso l'area ma i difensori sono attenti e spazzano.

75' - Ormai il Portogallo fa la partita e gestisce, ma servirebbe un altro gol per mettere il risultato in cassaforte.

81' - Dzsudzsak riceve fuori area e mira l'angolino. Il tiro è debole e il portiere blocca.

83' - Dzsudzsak viene ammonito.

89' - Fioccano i gialli: anche Ronaldo e Fiola vengono iscritti all'album dei cattivi.

22.35 - FINE PARTITA!

20.30 - Buonasera cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Russia 2018, la cronaca testuale dell'ottava giornata di qualificazione ai prossimi Mondiali. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che questo turno della stagione saprà regalarci.