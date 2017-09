LIVE TMW - DIRETTA RUSSIA 2018 - Finali: poker Inghilterra, Germania ok alla fine

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

Danimarca-Polonia 4-0

Lituania-Scozia 0-3

Malta-Inghilterra 0-4

Norvegia-Azerbaigian 2-0

Repubblica Ceca-Germania 1-2

Romania-Armenia 1-0

San Marino-Irlanda del Nord 0-3

Slovacchia-Slovenia 1-0

22.40 - Terminano tutti i match!

DANIMARCA-POLONIA 4-0

20.45 - PARTITI!

6' - Eriksen riceve palla appena fuori area e conclude mirando al centro della porta. Lukasz Fabianski con grandi riflessi evita il gol, davvero un ottimo intervento.

11' - Jorgensen crossa in area ma uno dei difensori allontana con reattività la minaccia.

16' - GOL GOL GOL! DANIMARCA AVANTI! Calcio d'angolo battuto da Erkisen, che pesca in area Delaney. Salta più in alto di tutti e mette in rete!

26' - Sisto tenta la fortuna con un tiro dalla distanza. Stavolta non va però, palla in curva.

32' - Cornelius spreca una buona occasione! Si libera bene e arriva ad incornare il cross all'altezza del dischetto ma il pallone esce abbondantemente sulla sinistra.

42' - GOL GOL GOL! CORNELIUS RADDOPPIA! Eriksen mette una palla perfetta a Cornelius, che controlla e calcia. La sfera termina nel sacco!

21.33 - FINE PRIMO TEMPO!

21.48 - RIPARTITI!

51' - Maczynski mette la palla in mezzo ma non trova nessuno dei propri compagni, i difensori hanno bene il loro lavoro.

59' - GOL GOL GOL! JORGENSEN CALA IL TRIS! Dopo un rimpallo la sfera arriva a Jorgensen, che controlla e tira una staffilata all'angolino. Fabianski non può arrivarci!

69' - Sisto aggancia un preciso passaggio sul limite dell'area e calcia forte ma il portiere attento riesce a parare.

76' - Giallo per Maczynski.

80' - GOL GOL GOL! ERIKSEN LA CHIUDE! Rete strepitosa del centrocampista del Tottenham, che spara un siluro dalla distanza che non lascia scampo all'estremo difensore!

22.38 - FINE PARTITA!

LITUANIA-SCOZIA 0-3

20.45 - PARTITI!

25' - GOL GOL GOL! ARMSTRONG PORTA IN VANTAGGIO LA SCOZIA! Dopo un rimpallo la sfera al numero 7 scozzese, che fa al tiro e batte il portiere!

32' - GOL GOL GOL! ROBERTSON RADDOPPIA! Grandissima conclusione da fuori del centrocampista, la sfera finisce dentro!

21.48 - RIPARTITI!

59' - La Lituania si fa vedere in attacco. Slivka riceve in area ed è tutto solo, ma il suo tiro finisce fuori dallo specchio.

67' - Giallo per Mulgrew.

72' - GOL GOL GOL! MCARTHUR CALA IL TRIS! Griffiths appoggia in area a McArthur, che controlla, alza lo sguardo e mira l'angolino. La sfera finisce in rete!

80' - Giallo per Cernych.

22.38 - FINE PARTITA!

MALTA-INGHILTERRA 0-4

20.45 - PARTITI!

6' - Kane si fionda in area per raggiungere un passaggio e lascia partire un tiro indirizzando il pallone sulla sinistra. Hogg sempre pronto para con un buon intervento.

12' - Che occasione sprecata da Alli. Dopo aver ricevuto un bel passaggio manda il pallone altissimo sopra la traversa.

24' - Kane riceve un bell'assist e da appena fuori area ci prova con un tiro interessante, il tiro viene però intercettato da un difensore.

33' - Henderson fa partire un cross morbido. La difesa avversaria intercetta ed evita il pericolo.

43' - L'Inghilterra continua ad attaccare, ma non trova lo spunto vincente.

21.33 - FINE PRIMO TEMPO!

21.48 - RIPARTITI!

54' GOL GOL GOL! KANE PORTA IN VANTAGGIO! Alli vede l'inserimento di Kane e lo premia. Il bomber inglese con freddezza insacca all'angolino!

63' - Pisani tenta di pescare un compagno smarcato in area, ma Joe Hart esca dai pali e respinge.

73' - Qualche problema fisico per Zerafa.

86' - GOL GOL GOL! RADDOPPIO INGHILTERRA! Henderson va alla conclusione ma il portiere respinge. Sulla ribattuta c'è Bertrand, che ribadisce nel sacco!

91' - GOL GOL GOL! WELBECK CALA IL TRIS! Kane fa partire lo spiovente e pesca Welbeck. Controllo dell'ex United, che va al tiro e la mette sotto la traversa!

92' - GOL GOL GOL! KANE FA POKER! Kane aggancia un traversone in area e trafigge il portiere centralmente!

22.38 - FINE PARTITA!

NORVEGIA-AZERBAIGIAN 2-0

20.45 - PARTITI!

10' - Comincia meglio la Norvegia. La formazione di casa va alla ricerca del gol.

31' - CALCIO DI RIGORE PER LA NOVERGIA!

31' - Giallo per Huseynov.

32' - GOL GOL GOL! VANTAGGIO NORVEGIA! King trasforma il rigore con freddezza: è 1-0!

21.33 - FINE PRIMO TEMPO!

21.48 - RIPARTITI!

55' - Moi riceve al limite e lascia partire una bordata. La sfera finisce alta sopra la traversa.

59' - GOL GOL GOL! RADDOPPIA NORVEGIA! Aleesami scende sulla corsia e mette al centro. In area è Sadygov a deviare sfortunatamente in porta: autorete!

65' - Giallo per Nazarov.

80' - Tre cambi fin qui, due per l'Azerbaigian e due per la Norvegia. ora la formazione di casa sempre in completo controllo del match.

90' - Secondo giallo e rosso per Huseynov! Azerbaigian in dieci!

22.38 - FINE PARTITA!

REPUBBLICA CECA-GERMANIA 1-2

20.45 - PARTITI!

4' - GOL GOL GOL! GERMANIA IN VANTAGGIO! Ozil serve alla perfezione Werner, che controlla e fa partire il tiro centrale che sorprende comunque il portiere!

13' - Kopic effettua una buona corsa in area per ricevere un passaggio filtrante e calcia la palla in porta, ma il tiro viene bloccato da un difensore.

24' - Cross al centro per Hummels che stacca di testa ma non inquadra lo specchio della porta.

35' - Giallo per Kalas.

45' - Selassie non riesce a trovare nessun compagno, il suo passaggio lungo è troppo potente.

21.33 - FINE PRIMO TEMPO!

21.48 - RIPARTITI!

51' - Soucek calcia fortissimo dal limite. Il pallone diretto al centro rasoterra viene però fermato da ter Stegen.

60' - La Germania riprende le redini del gioco. E' la formazione teutonica ora a far girare il pallone.

70' - Sugli sviluppi di un angolo, Ginter impatta di testa ma spedisce alto sopra la traversa.

78' - GOL GOL GOL! LA REPUBBLICA CECA PAREGGIA! Bella azione corale dei padroni di casa. Alla fine Darida va alla conclusione e batte l'estremo difensore!

88' - GOL GOL GOL! LA GERMANIA PASSA DI NUOVO IN VANTAGGIO! Kroos batte un piazzato e scodella in area. Hummels salta più in alto di tutti e di testa mette in rete!

91' - Giallo per Ruediger.

22.38 - FINE PARTITA!

ROMANIA-ARMENIA 1-0

20.45 - PARTITI!

11' - Palla in profondità per Andone, beccato però in posizione irregolare.

21' - E' la Romania a fare la partita. La formazione di casa fa giropalla, ma per ora l'Armenia si difende bene.

33' - Giallo per Haroyan.

45' - Viene ammonito anche Voskanyan.

21.33 - FINE PRIMO TEMPO!

21.48 - RIPARTITI!

53' - CALCIO DI RIGORE PER LA ROMANIA!

54' - Voskanyan viene espulso! Armenia in dieci!

55' - STANCU SBAGLIA IL CALCIO DI RIGORE! Si rimane dunque sullo 0-0!

68' - Cartellino giallo per Baluta.

79' - Palla in profondità per Ivan, appena entrato. Il romeno si beve un difensore e va al tiro, non trovando però lo specchio della porta.

89' - Giallo per Pintilii.

91' - GOL GOL GOL! MAXIM PORTA IN VANTAGGIO LA ROMANIA! Benzar crossa in area per Maxim, che controlla e scarica la conclusione. Imprendibile per il portiere!

22.38 - FINE PARTITA!

SAN MARINO-IRLANDA DEL NORD 0-3

20.45 - PARTITI!

15' - Ritmi bassi in questo primo quarto d'ora di partita.

29' - Lafferty si mette in proprio. L'ex Palermo va in percussione e calcia, non inquadrando però lo specchio della porta.

39' - Il match non s'è ancora sbloccato. I ritmi sono tutt'altro che intensi.

21.33 - FINE PRIMO TEMPO!

21.48 - RIPARTITI!

54' - Arriva il primo cartellino giallo della partita: se lo becca Bernadi.

63' - Viene ammonito anche Simoncini.

66' - Giallo pure per Biordi.

70' - GOL GOL GOL! IRLANDA DEL NORD AVANTI! Davis serve Magennis, che va alla conclusione e trova la rete!

77' - CALCIO DI RIGORE PER L'IRLANDA DEL NORD!

78' - GOL GOL GOL! DAVIS LA CHIUDE! Il numero 8 dell'Irlanda del Nord è freddo dal dischetto e non sbaglia!

22.38 - FINE PARTITA!

SLOVACCHIA-SLOVENIA 1-0

20.45 - PARTITI!

8' - Jokic si fa male e lascerà il campo anzitempo, dopo appena otto minuti.

12' - Giallo per Birsa.

22' - Birsa riceve tra le linee e cerca subito qualcuno in area. Il suo suggerimento è impreciso.

31' - Kucka cerca di pescare Robert Mak ma il filtrante è troppo potentee l'azione non si concretizza.

40' - Lancio in profondità per Ilicic, che ha un po' di spazio davanti a sé, poi mette al centro. Nessun compagno arriva sulla sfera.

21.33 - FINE PRIMO TEMPO!

21.48 - RIPARTITI!

53' - Mak scatta bene sul passaggio preciso in area del compagno e va alla conclusione. Palla fuori di un niente sulla destra.

61' - Rusnak va in percussione, ma al momento di calciare viene fermato.

72' - Serie di scambi tra Rusnak ed Hamsik. Alla fine però intuisce tutto la retroguardia slovena, che sventa l'azione.

82' - GOL GOL GOL! VANTAGGIO SLOVACCHIA! Nemec vince un rimpallo, controlla e scarica il destro. Palla nel sacco!

22.38 - FINE PARTITA!

20.30 - Buonasera cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Russia 2018, la cronaca testuale della settima giornata di qualificazione ai prossimi Mondiali. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che questo turno della stagione saprà regalarci.