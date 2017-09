LIVE TMW - DIRETTA RUSSIA 2018 - Manita Azerbaigian, poker Danimarca

Risultati e marcatori delle serata in fondo alla pagina.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Termina qui la prima parte della diretta delle qualificazioni per Russia 2018. Restate in nostra compagnia per seguire le gare delle ore 20.45.

19.54 - Saranno invece sette le gare che si disputeranno questa sera:

Germania-Norvegia

Inghilterra-Slovacchia

Irlanda del Nord-Repubblica Ceca

Montenegro-Romania

Polonia-Kazakistan

Scozia-Malta

Slovenia-Lituania

19.52 - Sono terminate le gare delle 18. Ecco i risultati finali:

Armenia-Danimarca 1-4

Azerbaigian-San Marino 5-1

ARMENIA-DANIMARCA 1-4

CALCIO D'INIZIO

1' - Adamyan!! Verticalizzazione di Koryan per l'attaccante armeno che scatta in profondità e calcia dall'interno dell'area di rigore. Blocca Schmeichel.

6' - Gol di Koryan!! Armenia in vantaggio!! L'attaccante calcia dalla lunga distanza in totale libertà e fulmina un immobile Schmeichel.

10' - Jorgensen riceve palla all'altezza della trequarti offensiva. L'attaccante danese prova a servire Sisto sulla sinistra ma viene fermato da Hambardzumyan.

14' - Cornelius!! Danimarca ad un passo dal pareggio!! Sugli sviluppi di un corner, l'esterno danese approfitta di un rimpallo su Haroyan per calciare di prima intenzione da posizione ravvicinata. Ottimo il riflesso di Meliksetyan che respinge.

16' - Gol di Delaney!! Pareggio della Danimarca!! Il centrocampista del Werder si inserisce fra le maglie difensive dell'Armenia e, su cross dalla destra, supera Meliksetyan.

25' - Break fra Armenia e Danimarca. Il direttore di gara consente alla due squadre di dissetarsi viste la temperatura calda di questa sera.

28' - Gol di Eriksen!! Danimarca in vantaggio!! Calcio di punizione fantastico del numero 10 danese che aggira la barriera e si insacca nella porta di Meliksetyan.

33' - Ci prova l'Armenia con un traversone dalla destra di Hovhannisyan fuori dalla portata dei compagni.

39' - Dopo un inizio scoppiettante, sembra esser diminuito il ritmo in campo. Danimarca avanti 2-1 sull'Armenia.

44' - Ultimo assalto del primo tempo dell'Armenia con Hovhannisyan che va al cross dalla destra, Kjaer stacca di testa e libera l'area.

---INTERVALLO---

46' - Affondo di Grigoryan sulla corsia di sinistra fermato irregolarmente da Jorgensen. Punizione per l'Armenia.

50' - Yedigaryan si incarica della battuta di un calcio da fermo ma la sua conclusione si perde sul fondo.

56' - Hovhannisyan sfida Larsen sulla fascia destra ma l'esterno armeno finisce per trascinarsi il pallone sul fondo.

60' - Ci prova l'Armenia con Yedigaryan che cerca la conclusione in porta. C'è una deviazione e sarà calcio d'angolo.

65' - Danimarca in possesso del pallone. La nazionale di Hareide sta amministrando il vantaggio ottenuto nel primo tempo.

70' - Jorgensen si divora il colpo del ko!! Contropiede del centravanti danese che entra in area di rigore ma viene chiuso in corner da Meliksetyan.

73' - Azione personale di Delaney che porta palla sulla corsia di destra ma viene arginato facilmente dalla difesa armena.

75' - Un quarto d'ora alla conclusione del match di Yerevan. Danimarca avanti 2-1 sul campo dell'Armenia.

79' - Attacca con le ultime forze l'Armenia con un cross di Daghbashyan dalla sinistra, Bjelland prolunga di testa allontanando la minaccia.

81' - Gol di Delaney!! La Danimarca chiude i giochi!! Sinistro velenoso del centrocampista danese dalla distanza con il pallone che va ad insaccarsi nell'angolino basso.

86' - Ancora Danimarca in avanti con Jorgensen che scarica sulla sinistra per Larsen, il suo cross viene allontanato dalla difesa armena.

93' - Gol di Delaney!! Poker Danimarca!! Sugli sviluppi di un corner, il centrocampista del Werder stacca più in alto di tutti e batte Meliksetyan.

FISCHIO FINALE

AZERBAIGIAN-SAN MARINO 5-1

CALCIO D'INIZIO

1' - Subito San Marino in avanti con un traversone di Grandoni dalla sinistra per Rinaldi, libera la difesa di casa.

3' - Risponde l'Azerbaigian con un un cross basso di Abdullayev verso il centro dell'area. Grandoni spazza in qualche modo.

6' - Izmailov si incarica della battuta di un calcio da fermo dal lato sinistro. Il pallone viene raccolto senza problemi da Simoncini.

13' - Preme sull'acceleratore l'Azerbaigian con Izmailov che affonda sulla corsia di destra ma il suo cross viene ribattuto in corner da Palazzi.

19' - Izmailov!! Occasione per l'Azerbaigian!! Colpo di testa ravvicinato del numero 22 di casa, Simoncini compie un'ottima parata d'istinto.

20' - Gol di Izmailov!! Azerbaigian in vantaggio!! Cross di Abdullayev che supera Cesarini sulla corsia di sinistra. Sheydaev buca il pallone, non Izmailov che, appostato sul secondo palo, supera di piatto Simoncini.

23' - Gol di Abdullayev!! Raddoppio dell'Azerbaigian!! Azione sul versante destro Mirzabekov che mette un pallone a rimorchio per Richard Oliveira. Il centrocampista buca la conclusione ribattuta in rete da Abdullayev.

30' - Mezzora di gioco a Baku. Azerbaigian avanti 2-0 contro San Marino e in controllo del gioco.

35' - Izmailov!! Occasione per Azerbaigian!! Diagonale dall'interno dell'area di rigore del numero 22 azero, Simoncini riesce a ribattere.

39' - Sheydaev!! L'Azerbaigian attacca con facilità. Diagonale dell'attaccante dall'interno dell'area, pallone che coglie l'esterno della rete.

---INTERVALLO---

46' - Parte all'attacco l'Azerbaigian con Izmailov che va al cross dalla sinistra, Simoncini toglie il pallone dalla testa di Sheydaev.

52' - Ritmi più blandi in questo inizio di ripresa. Ricordiamo che l'Azerbaigian è avanti 2-0 su San Marino.

55' - Ci prova San Marino su calcio d'angolo con Tosi che gioca di sponda, ma Agayev interviene in anticipo su Tomassini e allontana.

56' - Gol di Izmailov!! Terzo gol dell'Azerbaigian!! L'attaccante approfitta di un corridoio in area di rigore per trafiggere Simoncini per la sua doppietta personale.

59' - Sheydaev si divora il poker!! L'attaccante azero approfitta di una voragine sulla sinistra, entra in area e calcia a giro in totale solitudine. Pallone che esce di un soffio sul fondo.

62' - Rinaldi!! San Marino vicino al gol!! Diagonale dell'attaccante de La Fiorita su assist di Golinucci con il pallone che lambisce il palo alla sinistra di Agayev.

66' - Ancora Sheydaev alla ricerca del gol. L'attaccante azero si avvita in area di rigore con la sfera che termina abbondantemente sul fondo.

70' - Autorete di Cevoli!! Poker Azerbaigian!! Traversone dalla sinistra di Khalilzade per Sheydaev, anticipato dal difensore sanmarinese che svirgola il rinvio e insacca nella propria porta.

73' - Gol di Palazzi!! Gol di San Marino!! Il difensore centrale di San Marino raccoglie un cross di Grandoni dalla sinistra e di testa batte Agayev.

80' - Gol di Sadygov!! Manita Azerbaigian!! Calcio di punizione morbido del difensore azero con il pallone che scavalca la barriera e si insacca nella porta di Simoncini.

87' - Sta andando a concludersi la sfida di Baku con l'Azerbaigian avanti 5-1 su San Marino.

FISCHIO FINALE

17.55 - Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Dopo gli inni nazionali avranno inizio Azerbaigian-San Marino e Armenia-Danimarca.

17.32 - Alle 18 si giocheranno soltanto due gare:

Armenia-Danimarca

Azerbaigian-San Marino

Lettori di TMW buon pomeriggio da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle partite valide per l'ottava giornata di qualificazione ai mondiali di Russia 2018.