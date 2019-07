LIVE TMW - Figc, Gravina: "Il Chievo ha tutto in regola per giocare la B"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

15.00 - Si conclude il Consiglio Federale nella sede della Figc a Roma. Tanti gli argomenti sul tavolo. Dall'esclusione del Palermo dalla B, alla riammissione del Venezia, passando per le elezioni delle componenti del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile. Nominato anche il Presidente della Corte Federale d'Appello (Mario Luigi Torsello). A breve la conferenza stampa di Gravina.

15.12 - Comincia la conferenza stampa, prende parola il presidente della Figc, Gravina: "Il tema di riferimento è stata le riflessioni relative alle riammissioni e ai ripescaggi di alcune società a seguito di una carenza di organico in alcune leghe. E' stato escluso il Palermo e riammesso il Venezia. Abbiamo provveduto alla riammissione di tre società e due ripescaggi in Serie C"

15.15 - Inizia la fase di domande e risposta

Ci sarà una riflessioni sui vertici della Procura Federale?

"La riflessione c'è su tutti gli organi di giustizia".

Alla luce degli sviluppi di questa mattina sul Chievo, è stata fatta una riflessione a riguardo?

"Non abbiamo ricevuto comunicazioni in riferimento al Chievo. E' un club in regola e con tutti i parametri giusti per giocare in Serie B. E' evidente che sia un vantaggio nell'aver oggi definito un organico. Ci permette di vivere un'estate tranquilla".

Sulla blacklist

"£' un procedimento adottato diversi mesi fa. C'è un'attività in essere e vengono inclusi tutti quei soggetti che rientrano in una fattispecie determinata. Stiamo anche andando a ritroso di 5-10 anni"

15.20 - Termina la conferenza stampa