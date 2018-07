LIVE TMW - Fiorentina, Ceccherini: "Un onore indossare questi colori"

© foto di Giacomo Morini

Tempo di presentazioni in casa Fiorentina, con il neo difensore viola Federico Ceccherini (prelevato dal Crotone) che interviene in conferenza stampa direttamente dallo stadio Artemio Franchi. Segui il LIVE di TuttoMercatoWeb!

Giancarlo Antognoni, club manager viola, inizia la conferenza presentando il giocatore: "Ceccherini è un difensore centrale ma può giocare talvolta anche sulla destra. Ha già molte presenze in Serie A, negli ultimi due anni è sempre stato titolare. Ci sono buoni presupposti perché si possa mettere in evidenza".

Inizia Ceccherini: "La Fiorentina per me un'opportunità di vestire la maglia di una squadra importante. Ha sempre avuto un ruolo importante, per me è sempre stato un sogno vestire questi colori".

Sulla Fiorentina vista da fuori: "E' sempre stata una squadra ostica da affrontare, una delle più difficili da fronteggiare, perché dovevamo sempre aggredire per primi il pallone".

Sugli obiettivi personali da conquistare: "Sono venuto qua per migliorarmi e per conquistare un posto importante. Io comunque sono al servizio della squadra. Vogliamo riprenderci sul campo l'Europa che ci hanno tolto. L'eventuale derby col Livorno? Spero venga in A. Sarebbe una partita strana per me da affrontare... ma ovviamente farò di tutto per vincerlo con questi colori".

Su possibili altre squadre interessate: "Sì, c'erano altre squadre. Ma ho sempre detto al mio agente che la Fiorentina rappresentava la priorità. Ne è valsa la pena aspettare i viola".

Sui modelli: "Da piccolo ho sempre ammirato Nesta. Adesso quello in cui mi rivedo di più è Chiellini, un difensore puro".

Sulle prime sensazioni: "Mi hanno subito accolto bene, già conoscevo alcuni giocatori. Qui tutti puntano a migliorarsi".

Sul tecnico Pioli: "Quando sono arrivato mi ha spiegato la sua idea di gioco. Uno contro uno, aggressività, rinconquista della palla. A Crotone facevo un lavoro diverso, ma spero di adattarmi in fretta".

Se nello spogliatoio c'è la sensazione che il Tas abbia fatto un'ingiustizia: "Nell'ultimo anno la Fiorentina ha fatto un grandissimo campionato anche se non è arrivato il piazzamento europeo. Ma se ci sono delle regole vanno rispettate. Quando sono arrivato in viola ho visto rabbia e delusione per la sentenza del TAS sul Milan ma tutto questo si è trasformato in voglia di lavorare e fare bene".

Sulla concorrenza in difesa: "Per me arrivare a Firenze è una svolta della mia carriera. Vitor Hugo e Pezzella mi stanno aiutando molto. Non mi sento di avere più esperienza perché ho più presenze. Mi farò trovare pronto quando sarò chiamato in causa".

Sulla giovane sorpresa della rosa: "A parte Chiesa, che ormai conoscono un po' tutti, direi Montiel. Col pallone tra i piedi ha grandi potenzialità e sa fare grandi cose".

Sul momento della fumata bianca nella trattativa con i viola: "Stavo per fare le visite con il Crotone quando ho saputo della Fiorentina sono andato in sede per firmare coi viola".