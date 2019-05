LIVE TMW - Fiorentina, Montella: "Vincere per l'orgoglio, non per la classifica"

Premi F5 per aggiornare la pagina!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vigilia di campionato per la Fiorentina, attesa dalla sfida del Franchi contro il Milan (in programma domani sera alle 20.30). Vincenzo Montella è ancora alla ricerca della prima vittoria dal suo ritorno a Firenze, mentre Gattuso vuole continuare a sperare nella qualificazione in Champions. Per entrambi, tre punti fondamentali in palio. Segui il LIVE di Tuttomercatoweb.com con la conferenza del tecnico viola:

18.43 - Inizia la conferenza stampa.

Quanto pesa il punto che manca in classifica: "Non mi interessa, forse ne faremo dio più, o forse non servirà nemmeno farne uno. Più che altro non penso di aver mai perso quattro partite di seguito. Né da allenatore, né da giocatore. Voglio vincere per l'onoro, piuttosto che per la classifica. E' un pensiero che deve albergare in ogni giocatore".

Un pensiero sull'esperienza al Milan? "Da piccolo tifavo Milan. Ho realizzato un sogno che avevo da bambino. Un'esperienza che mi ha portato a vincere un trofeo, una grande soddisfazione. Il mio presente è la Fiorentina e conta solo battere il Milan con la mia Fiorentina".