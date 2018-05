LIVE TMW - Football Leader, Rizzoli: "VAR ha portato benefici ma va migliorato"

Fonte: Dall'inviato a Napoli

10.20 - Amici di Tuttomercatoweb.com, buongiorno! Benvenuti all'ultima giornata del Football Leader 2018, kermesse organizzata a Napoli. Questa mattina l’Università “interroga” il calcio sul tema ‘Generazione V.A.R., frame e diritti tv, come cambia il calcio per immagini‘. Un dibattito tra i protagonisti del calcio e gli studenti si terrà a breve, alle 10.30, nell’Aula Ciliberto del Campus di Monte Sant’Angelo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

10.35 - A discutere con gli studenti federiciani ci sarà un parterre de roi: il presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis, il Designatore di Serie A Nicola Rizzoli, il presidente dell’Aiac Renzo Ulivieri, il giornalista Mario Sconcerti e il capo ufficio stampa SSC Napoli, Nicola Lombardo. Modererà il direttore di Radio Marte Toni Iavarone, interverranno il Rettore Gaetano Manfredi, il Prorettore Arturo De Vivo e il Rettore Emerito Guido Trombetti.

10.40 - Iniziato il dibattito. Arrivano i saluti iniziali del Prorettore De Vivo.

10.46 - Prende la parola Nicola Rizzoli. "Voglio far comprendere l'affidabilità della tecnologia, è positiva e può migliorare. Deve migliorare, ha margini di miglioramento. Siamo partiti in anticipo, inizialmente si doveva partire nel 2018 invece tutti abbiamo deciso di partire nel 2017 senza esperienza. In un mese e mezzo abbiamo organizzato 73 gare, con i calciatori in vacanza e con le Primavere, per fare esperienza. Bisogna migliorare, nel finale di stagione s'è arrivata a più uniformità. I numeri fanno capire quanto la tecnologia ha portato benefici. Il Var deve avere la minima interferenza nel mondo del calcio, il protocollo è mondiale. In Italia abbiamo grande qualità di arbitri, potremmo avere un protocollo personalizzato ma è corretto che il calcio italiano sia all'interno della UEFA e della FIFA. Anche per non snaturare le gare in ambito europeo e intercontinentale. L'obiettivo è quello di correggere solo gli errori chiari, a campionato in corso sono stati aggiunti gli errori ovvi. Cioè, tutti devono essere d'accordo. Se c'è dubbio d'interpretazione, vale la decisione dal campo. L'arbitro deve sempre decidere, il Var entra in gioco successivamente alla decisione sul campo. Gli arbitri, sul campo, decidono sempre. Dopo arrivano le comunicazioni del Var, ma la decisione finale è sempre presa dal direttore di gara", ha detto.

10.53 - Intanto il presidente del Napoli, De Laurentiis, s'è accomodato in sala tra gli studenti presenti per ascoltare le parole del designatore Rizzoli.

Ancora Rizzoli: "Abbiamo analizzato le varie situazioni a tappe, a oggi siamo arrivati alla 33esima giornata di campionato. Le altre saranno discusse a breve con gli altri arbitri. Il Var non ha inciso molto sui falli, sui rigori magari è stato più preciso. La variazione sul fuorigioco è minima, anche se c'è più precisione. L'anno scorso gli assistenti avevano un margine di errore del 2,6%, quest'anno è rimasto quasi invariato ma il target di errore è diverso. Consideriamo gli errori, adesso, oltre i cinque centimetri. Senza Var era considerato errore oltre i 20-25 cm. Le ammonizioni sono calate, quindi ci sono meno calciatori assenti per squalifiche. Le ammonizioni per proteste sono calate del 20%, questo è un messaggio positivo per il mondo del calcio. Le simulazioni sono diminuite del 43%, è un vantaggio per il mondo del calcio. Il nostro obiettivo è dare serenità". ha detto.

11.14 - Il designatore Rizzoli sta mostrando alla platea alcune situazioni dubbie dell'ultimo campionato, risolte grazie all'ausilio del Var.