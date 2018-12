LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Ci è mancata la stoccata"

© foto di PhotoViews

Finisce qui la conferenza di Gattuso.

Su Donnarumma: "Avrei preferito prendere gol e vincere. Poteva fare meglio quelle 4-5 volte che la palla andava fuori. I complimenti vanno fatti a Abate e Zapata, per Calabria per l'età che ha perchè gioca d'esperienza. I meriti non vanno dati solo a Donnarumma"

Sulle ripartenze: "Sbagliamo l'ultimo passaggio, perchè abbiamo troppo campo in avanti. Oggi l'ultimo passaggio l'ha sbagliato Kessie, altre volte Higuain. Dobbiamo migliorare sui calci piazzati, perchè abbiamo un sacco di saltatori".

Su Calhanoglu: "E' uno di quelli che ha fatto un po di fatica, mentre Castillejo era più frizzante ma sono contento per quello che ha dato".

Sul calendario: "Non ci sono gare abbordabili, poi bisogna preparala e giocare bene. Il Torino è una squadra che a livello fisico è una delle migliori. In questa partita è mancata la vittoria ma abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Non era facile".

Sulla gara: "Il primo tempo non abbiamo cominciato nel migliore dei modi, non è un caso che il Toro non ha mai perso fuori casa. E' una squadra che abbina grande fisicità. 3-4 mesi fa questa partita la perdevamo. Abbiamo sbagliato tanti contropiedi, nella ripresa abbiamo creato e ci è mancata la stoccata. Qualche singolo non ha giocato al suo massimo, ma fa parte del gioco del calcio".

L'allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, parla in conferenza stampa da San Siro, dopo la partita pareggiata 0-0 contro il Torino. Segui la diretta testuale su TMW.