LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Con la Juve ce la possiamo giocare"

Termina la conferenza di Gattuso

Su Zapata: "E' uno dei difensori più forti al mondo ma il suo problema è la concentrazione, ora invece lo vedo sul pezzo e in questo momento è stato bravo a capirlo ma l'ha capito troppo tardi.

Sulla Juve: "Vince da tanti anni, ma nel calcio non sempre vince la più forte, sopratutto nelle finali, hanno qualcosa più di noi ma ce la possiamo giocare, e se si vince può cambiare la crescita della squadra e della mentalità, può accelerare il processo. Non ci dimentichiamo che a Torino non sono bastati 70 minuti di buon calcio".

Su Pecchia: "C'è stima di un collega, l'ho vissuto a Pisa e so quanti sacrifici si fanno e quanta delusione c'è".

Su Locatelli: "Lui e Kessie passeggiavano negli ultimi minuti, sa giocare a calcio, può migliorare nell'interpretazione dell'uomo".

Sul presidente: "Non l'ho incontrato. Sarà giù ad aspettarmi. Già è difficile parlare perchè io parlo male l'inglese, c'è grande rispetto da parte mia perchè alla società non manca nulla".

Sulla tappa col Verona: "Bisognava migliorare gli ultimi 20 minuti, abbiamo spento la luce. Le partite non finiscono mai, abbiamo fatto di tutto per farli segnare. Quest'aspetto deve migliorare subito. Nella mia gestione i punti mancano con le piccole, ma è un problema di un pò di anni. Bisogna affrontarle come se fossero grandi partite".

Dopo la vittoria contro il Verona, parla in conferenza stampa il tecnico rossonero Gennaro Gattuso. Segui le parole dell'allenatore milanista nel post gara di Milan-Hellas qui su TMW.