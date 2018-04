LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Il pari col Toro non lo butto via, siamo stanchi"

Fonte: Inviato a Torino

Sullo spogliatoio: "Pensiamo all'Europa e non fasciamoci la testa, ci sono ancora punti in palio, sappiamo che è complicato ma forse avevamo fatto la bocca ai buoni risultati, il pareggio col Torino me lo tengo stretto. Ovvio che non siamo brillanti ma non è da buttare".

Su Suso: "Si può provare a giocare con Suso mezza punta però tante volte devi anche vedere il giocatore come percepisce qualcosa di nuovo, ma se non digeriscono bene qualcosa è meglio fare ciò che sappiamo fare bene".

Su Biglia e Bonucci: "Leo ha preso una botta due giorni fa, si è indurito e domani valuteremo, spero che per Biglia non ci siano problemi muscolari, Calhanoglu domani farà una risonanza e non era a disposizione. Non mi preoccupano i giocatori ma avere una condizione migliore. Calabria dobbiamo stare attenti a non rischiarlo, è un ragazzo giovane e dobbiamo gestirlo. E' sempre stato uno che si ferma per 10-15 giorni e non possiamo permettercelo".

Su Kalinic: "E' una sua caratteristica attaccare il primo palo, dobbiamo essere più bravi noi però, questa è una caratteristica che ha lui, in carriera qualche gol l'ha fatto sfilando cos' e gli è rimasto in testa".

Sulla squadra: "Mi preoccupa la stanchezza dei singoli giocatori, mancano 25 giorni alla fine del campionato, tutte le squadre sono stanche ma qualche singolo mi preoccupa. Negli ultimi minuti si toccava con mano, abbiamo sofferto negli ultimi minuti, non sottovaluterei l'uscita di Biglia, Suso oggi era un pò stanco. Sul gol ci siamo addormentati, il Torino poteva anche vincere".

