LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Non sono morto. Voglio vedere 23 cani arrabbiati"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Terminata qui la conferenza stampa di Gattuso.

Sul 4-3-3: "Con l'Inter a livello tattico abbiamo lasciato pochi spazi, però poi in avanti non siamo stati pericolosi. Eravamo piatti ma a livello tattico è stata una partita interessante, mentre a livello tecnico non abbiamo creato nessun problema all'avversario. Voglio vedere meno tattica e tecnica e vedere più uno contro uno, forse si va alla ricerca di troppe cose che però non riusciamo ad avere".

Sulle garanzie che non ci sono: "Quando arrivano prestazioni come nelle ultime due ci sta che a livello mentale e di squadra lasci per strada. Dopo l'allenamento di oggi capirò come sta la squadra, ma dobbiamo essere bravi a mettere tutto da parte e fare una partita gagliarda".

Sugli alibi: "Si può giocare anche in maniera diversa ma essere pronti a livelli caratteriale e mentale. Elementi che ti fanno fare il salto di qualità"

Su Laxalt: "A Genoa ha fatto il quinto di centrocampo, ma lui può fare tutto perchè ha corsa e può saltare l'uomo. Da domani può giocare dall'inizio, ma siete sicuri che domani giocheremo con due punte?".

Su Bakayoko: "L'altro giorno ha riconquistato 4-5 palloni, ma a livello di contenimento e di andare a rubare palloni ha fatto bene. Sta avendo difficoltà, capire quali sono i suoi problemi e aspettarlo. Ma la gara con il Betis non fa testo perchè hanno giocato tutti male. Ma domani voglio vedere cazzimma e cattiveria da parte du tutto".

Su Cutrone: "Quando entra ti dà veemenza, ti dà voglia. Voglio vedere questo spirito qui e questa voglia qui. Anche la qualità perchè solo con la voglia non si va da nessuna parte".

Su Caldara: "Quando penso che starà bene giocherà. L'altro giorno ho detto che giocava ma non era la partita adatta per metterlo dentro".

Sulla squadra: "Credo grande veemenza e voglia, domani voglio vedere 23 leoni. Posso mettere da parte tutto a livello tattico ma voglio vedere una squadra disposta a soffrire. Voglio solo vedere 23 cani arrabbiati".

Su Kessie: "Ha un problema alla caviglia e poi al collaterale, Calhanoglu ha preso un pestone al derby e ha un ematoma. I problemi sono questi".

Sul giocare per il loro allenatore: "Non bisogna parlare sempre dell'allenatore. Io devo fare i risultati, il problema non deve essere che io sia a rischio. Stiamo attraversando un momento non brillante ma metto la mano sul fuoco per tutti i giocatori in rosa. Non ci metto solo

Su Higuain: "Quando una squadra non funziona anche Higuain non si esprime al massimo. Non deve pensare ad innervosirsi, lui è un leader dello spogliatoio, fa stare bene il gruppo ed è una guida per tutti loro. Se le sue prestazioni non sono buonissime, la responsabilità è di tutti noi".

Sul Rino rassegnato: "Il Betis ci ha distrutto sulla qualità di gioco, ma non ho mollato. Forse poi ho dato una sensazione sbagliata in sala stampa con le mie parole, perchè non riesco a fare i sorrisini, ma io non mi sono arreso. Credo che la squadra può riprendersi".

Sulle sconfitte con Inter e Betis: "Abbiamo preso una mazzata, e dobbiamo accantonarla. I fischi della gente a me e ai giocatori fanno parte del nostro lavoro, è tutto normale."

Sul rapporto con la dirigenza: "Anche prima si remava tutti nella stessa direzione. La fiducia e la tranquillità questa società l'ha sempre concessa. Ieri Leonardo e Maldini sono venuti a fare due chiacchiere con la squadra. Ma dobbiamo migliorare perchè quello che stiamo facendo non basta, mettiamo da parte gli alibi. Non dobbiamo trovare scuse, non stiamo andando bene e per questo dobbiamo fare di più".

Sul gioco: "Stiamo soffrendo gli avversari e dobbiamo tornare a divertirci, bisogna far girare bene la palla. Ritrovare voglia e entusiasmo".

Sul modulo: "Abbiamo provato tanti moduli, vediamo domani come scenderemo in campo"

Sulla squadra: "Devo dare tranquillità alla squadra, devo analizzare anche le prestazioni. Sembriamo preoccupati quando dobbiamo sviluppare gioco, dunque bisogna essere più tranquilli e fare di più. Anche a livello individuale".

Sul momento: "Veniamo da due partite in cui abbiamo preso due legnate. Non sono spento e morto. Ma quando perdiamo mi brucia ma so cosa posso dare a questa squadra. Non si molla, vogliamo riscattarci da questo momento difficile, e possiamo fare molto di più".

Sulla Samp: "E' una squadra che prende pochi gol, giocano bene. Dobbiamo essere bravi a metterli in difficoltà e tenerli li, è allenata da un grande allenatore. Domani ci sarà da faticare tantissimo".

Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, tra poco in conferenza stampa prima della sfida contro la Sampdoria a San Siro. Segui il live su Tmw.