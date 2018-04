LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Occasione persa, ho sbagliato io col 334"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Finisce la conferenza di Gattuso

Su Kalinic: "Sono contento per lui, mette tutto se stesso quando entra. Oggi mi è piaciuto anche Silva quando è entrato".

Sui duelli persi: "Lo sappiamo che abbiamo caratteristiche ben precise, se la mettiamo sulla battaglia la perdiamo".

Su Romagnoli: "Non aveva nulla, che aveva problemi era Calabria. Abbiamo deciso di non rischiarlo, Romagnoli invece si è allenato con la squadra e nessuno ha manifestato l'intenzione di non giocare. La fasciatura l'avevano quasi tutti, ma stava bene Alessio".

Sul centrocampo: "Biglia oggi ha fatto una grandissima partita, se andiamo a giudicare le partite di Jack invece vediamo che sbaglia di più rispetto a qualche mese fa, però va anche detto che al 95esimo ci stava facendo vincere la partita. Siamo un pò stanchi ma non può essere un alibi. Fa male non vincere ma non posso chiudere di più ai miei".

Sulle occasioni perse: "Abbiamo fatto 21 tiri in porta ma solo un gol fatto. Giriamo tanto la palla ma dobbiamo essere più concreti, dobbiamo stare attenti a coprire bene il campo. La partita è stata ben giocata dai miei, l'uno a uno lascia l'amaro in bocca".

Sulla gara: "Occasione persa, la squadra ha fatto quello che doveva fare, potevamo sviluppare nel modo migliore. Il problema è stato lo sviluppo dell'attacco, poi ci ho messo anche del mio perchè oggi dovevamo vincere a tutti i costi, ma non dovevamo improvvisare. Quando ci siamo messi col 334 per loro è stato di facile lettura, dopo con Kessie terzino abbiamo fatto meglio. L'obiettivo ce l'abbiamo perchè dobbiamo lottare per il sesto posto e abbiamo una finale di Coppa Italia".

Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, parla in conferenza stampa dopo la sfida contro il Sassuolo a San Siro. Segui le parole dell'allenatore rossonero live su Tuttomercatoweb.com.