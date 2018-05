LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Per noi come una finale di Coppa del Mondo"

Premere F5 per aggiornare la pagina

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico, Raimondo De Magistris

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

19.33 - Conclusa la conferenza stampa di Gennaro Gattuso.

19.32 - Cosa faresti in caso di vittoria? "Non lo so. Probabilmente un bicchiere di vino con i miei ragazzi, più di uno se si riuscisse a vincere. E poi stare con la mia famiglia".

19.31 - Che Suso ti aspetti? "Mi aspetto un calciatore in grado di applicarsi in entrambe le fasi di gioco. In questo momento abbiamo bisogno anche della sua fase difensiva, ne abbiamo fortemente bisogno per sfruttare al meglio le 3-4 occasioni che ci capiteranno".

19.29 - Questa Coppa, in cui avete già eliminato l'Inter, battendo la Juve avrebbe un valore in più? "No, questa Coppa è importante anche per la qualificazione alla prossima Europa League, bisogna mettere sul piatto anche questo. A noi domani servirà una grande partita, bisognerà affrontare una Juventus che vuole vincere qualsiasi cosa e se non riusciremo a vincere con la qualità bisognerà mettere in campo altro".

19.27 - Ha sentito Ancelotti in questi giorni? "No, anche se lo sento spesso. L'unica persona che ho sentito stamattina è Arrigo Sacchi. Carlo credo non mi abbia chiamato perché sa che sono scaramantico e non ci ha provato nemmeno".

Cosa invidi del mondo Juve? Chi ha vinto di più? "Il mondo Juve mi ha sempre affascinato perché ho sempre visto grande disciplina, si sono sempre mostrati pronti per lottare. Il Milan in Europa negli ultimi 30 anni ha portato qualcosa di diverso in Europa, ma vincere come fa la Juve in Italia con qualità e forza tecnica non è facile. Vincere è difficile ovunque, anche se a livello di prestigio e di storia la Champions è più importante. Credo però che arrivare in finale è come vincerla e alla Juventus vanno fatti i complimenti anche per quanto fatto in Europa negli ultimi anni".

19.22 - Come sta Biglia? Come ha visto Locatelli? "Biglia deve rappresentare un valore aggiunto per quello che ha fatto in questi 15 giorni, ha fatto cose disumane dalle 8 di mattina fino alle 19 sul pezzo per provare a tornare. Oggi il Milan deve andare alla ricerca di questi giocatori e atleti. Sicuramente non è al massimo, se prende un botta può farsi male in modo molto più grave, ma tutti devono apprezzare un uomo così perché ha fatto un gesto incredibile. Locatelli l'ho visto bene".

19.20 - Domani la gara più importante da quando hai iniziato ad allenare? Cosa dirai a Bonucci domani? "Non dirò nulla di particolare, io non ho un rapporto così con i miei giocatori. L'importante è sempre dare il massimo e non avere alcun rimpianto: io vedo lo sport in questo modo e alla squadra parlo sempre in questo modo. Si, è la partita più importante e spero quella di domani sarà la gara in cui alzerò al cielo un trofeo".

19.18 - Hai mangiato una lumaca viva per scommessa? "Io ho fatto anche di peggio... Per essere una grande squadra c'è bisogno di un grande spogliatoio. Il singolo giocatore ti può far vincere la partita, ma è il gruppo che ti fa alzare le coppe. E poi a me non fa schifo nulla: se non sbaglio era la vigilia di Milan-Manchester e a Milanello tutti dissero che non avrei avuto il coraggio di mangiarla la lumaca. E invece lo feci...".

19.17 - Col Milan hai vinto otto trofei da giocatore. Ora da allenatore qual è la differenza? "E' un mondo completamente diverso, da giocatore ero un pazzo scatenato e preparavo le partite in modo molto particolare. Oggi ho una pressione pazzesca addosso e non è facile: mi rilasso solo quando alleno in campo. Sono due cose totalmente diverse".

19.15 - La Juventus ha una rosa più ampia: come potete sopperire a questo gap? "Con l'organizzazione di gioco e restando corti. Domani però serva scatti qualcosa nella testa, dobbiamo andare alla ricerca di quel qualcosa in più necessario per fare la differenza".

19.12 - Ha inizio la conferenza stampa di Gattuso: "Si, vidi la vittoria a Doha ed esultai. Abbiamo un gruppo giovane e per l'entusiasmo che c'è dico che la finale di domani vale come una finale di Coppa del Mondo. Non ho caricato i ragazzi in questi giorni, sono già carichi e sanno che quella di domani sarà una gara importante. Giocheremo contro una Juventus vincente, che ha una grande mentalità e grandi giocatori. Ma noi ci dobbiamo provare: se riusciamo a riaccendere l'entusiasmo possiamo far iniziare qualcosa di molto importante. Ce la giocheremo, con i nostri pregi e difetti, e anche la Juventus - che resta una grandissima squadra - ha qualche difettuccio".

18.50 - Avrà inizio tra pochi minuti la conferenza stampa di Gennaro Gattuso, allenatore del Milan che parlerà dalla pancia dell'Olimpico di Roma alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juventus.