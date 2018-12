LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Sul mercato attaccante e centrocampista"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sul mercato: "Un centrocampista e un attaccante, ma seguite la linea di Leonardo, possiamo fare poco sul mercato, abbiamo dei paletti".

Sul Leo e Maldini: "C'è sempre grande rispetto, ma tante volte ci troviamo d'accordo. C'è rispetto e amicizia a livello professionale. Siete voi che rompete le scatole da inizio luglio, in Italia solo Allegri non si può sentire in discussione. Quando non arrivano i risultati il primo a pagare è l'allenatore".

Su Conti: "Sia Calabria che Abate hanno qualcosa più di lui. Per noi è molto importante".

Su dicembre difficile: "Molto difficile, abbiamo sempre avuto problemi. Non abbiamo mai avuto la rosa a disposizione. L'obiettivo è arrivare ad attaccati alla Champions in Primavera".

Su Donnarumma: "E' uno dei più forti al mondo, deve imparare e si smanetta troppo con i telefonini, e si va troppo indietro a chi lo insulta, meglio che si alleni invece che pensare al telefono".

Su Higuain: "Quando si è abituati a segnare poi dopo è difficile cambiare abitudine. E' sempre un cecchino e la butta dentro, dopo la Juve ha avuto una serata storta e dopo tutto è stato difficile. L'ha vissuta male, poi non fare gol per 60 giorni butterebbe giù qualsiasi, speriamo che si sia sbloccato"..

Sul gruppo a fine gara: "Hanno tre blocchi di lavoro, gli ho dato un Gps, gli ho detto di trascorrere questi 6-7 giorni in modo tranquillo e rilassarsi".

Sulla gara: "Nel primo tempo la differenza l'abbiamo fatta con Suso e Abate, il rammarico più grande è non averla chiusa prima. Abbiamo saputo reagire, la nostra qualità è salita, Calhanoglu e Suso hanno fatto la differenza".

Dopo la partita contro la Spal, il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, parla in conferenza stampa a San Siro. Segui le parole dell'allenatore rossonero con la diretta testuale di TMW.