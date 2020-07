live Milan, Pioli: "Corriamo forte e non siamo ancora in riserva"

Scontro diretto per l'Europa League. Il Milan domani sera giocherà a Sassuolo e vuole continuare a macinare punti. Tra poco ne parlerà in conferenza stampa il tecnico rossonero Stefano Pioli. Segui la conferenza live su TMW.

Chi ha premuto il bottone nel 2020? "E' stato il fatto di conoscerci sempre di più, di sapere le caratteristiche dei compagni, siamo così più riconoscibili. Molte prestazioni dei singoli giocatori sono cresciute, così è cresciuto anche il collettivo".

Intrigo dello scontro diretto col Sassuolo? "Loro sono forti, hanno un reparto offensivo da tenere in considerazione, partita da affrontare con rispetto e attenzione".

Le vittorie aiutano a smaltire la fatica? "Il nostro calendario da Napoli ad Atalanta saranno appuntamenti ravvicinati e difficili, poi Sassuolo e Atalanta sono avversari di altissimo livello. Col Bologna siamo riusciti a chiuderla abbastanza presto mi ha permesso di fare qualche cambio in più. A livello mentale siamo in un momento positivo. La squadra sta bene".

Che differenza c'è con la squadra dell'andata? "Più fiducia, sappiamo superare momenti difficili nelle partite, perchè siamo consapevoli di essere bravi. Inoltre abbiamo gli elementi giusti per cercare le giocate vincenti".

Peccato che finisca la stagione? "A me interessa che la benzina duri fino al 2 agosto, poi è giusto che la squadra si prenda una pausa per preparare la prossima stagione. Stiamo correndo forte ma siamo sempre settimi in classifica, il serbatoio della benzina è ancora messa bene, non siamo ancora in riserva. Le prossime due dimostriamo di essere una buona squadra. Sono due gare importanti per noi".

Sono numeri da altissima classifica..."Sto facendo vedere la squadra la classifica da gennaio in avanti. Nel 2020 siamo quarti in classifica, è un lungo periodo che ci vede protagonisti di prestazioni ad alto livello. Diamo un segnale forte per il presente e per il futuro, tanti singoli stanno dimostrando di essere all'altezza di questa maglia e di questo club importante".

Calhanoglu cresciuto molto? "Era la crescita che mi aspettavo, ha tutte le qualità tattiche, fisiche e mentali per essere un top player. Lo sta dimostrando e sono convinto che possa ancora crescere per essere un riferimento in questa squadra".

Bennacer da mezzala? "E' un centrocampista completo che sa fare bene entrambe le fase di gioco, è uno dei giocatori che abbia sfruttato al meglio il cambio di sistema, a due a centrocampo è il suo ruolo migliore per sfruttare al meglio le sue caratteristiche".

In gol 12 giocatori diversi, cosa vuol dire? "Dobbiamo cercare di essere pericolosi in fase offensiva con più giocatori possibili. La presenza in campo di Ibra ci dà tante soluzioni, crea spazi per i compagni. I numeri sono eccellenti ma pensiamo alla gara di domani, il Sassuolo gioca un calcio totale e moderno, bisogna spingere e fare più punti possibili".

Ibra come sta? "Era arrabbiato perchè voleva giocare tutta la partita e voleva segnare. Le ultime 2 partite sono state di grande livello, per noi è un punto di di riferimento. La squadra ha bisogno di Ibra dall'inizio".

Rivalutati dei giocatori? "La soddisfazione per un allenatore è quando tutti i giocatori chiamati in causa si fanno trovare pronti. Dobbiamo mantenere questo atteggiamento, e 5 cambi è un possibilità importante per dare spazio a più giocatori, un fattore determinante che ci ha dato tanti vantaggi".

Cosa si porterà la squadra l'anno prossimo? "La mentalità, la voglia di fare la partita".

Duecentesima partita ufficiale per Donnarumma: "Raggiungere 200 presenze è un traguardo importante ma deve avere ambizione, lavorare come sta facendo e possibilmente ancora di più. Lavorare per diventare il portiere più forte al mondo, ha tutte le qualità tecniche e morali per diventare un grandissimo".

