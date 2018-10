LIVE TMW - Samp, Giampaolo: "Non voglio concedere alibi alla mia squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Termina qui la conferenza di Giampaolo.

Sulla gara: "Siamo venuti qui per giocarcela, non per mettere le barricate. Siamo venuti qui alla ricerca della prestazione"

Su Suso e Saponara: "Ne fa 50 di quelle giocate, poi ha trovato l'angolino e ha fatto gol. Saponara è un giocatore verticale e non gioca mai in modo banale, finchè quando ne ha avuto fisicamente ci ha dato valore. Non fa mai una giocata banale".

Sulla ripresa: "Nella seconda parte di gara non abbiamo migliorato la qualità di gioco. Non voglio concedere alibi alla mia squadra. Questa partita in un modo o nell'altro la devi portare a casa. Non posso elogiare una squadra che perde, non concedo alibi ai miei".

Sul Milan a una punta o due punte: "Non mi ha messo in difficoltà la doppia punta. Il Milan gioca con 3 attaccanti dall'anno scorso, e giocare a due punte è più un problema per il Milan che per noi. La gara è stata risolta dai giocatori che del Milan che fanno la differenza, come Suso e Higuain".

Sulla gara: "C'è rammarico perchè abbiamo fatto una bella prestazione, ma bisogna essere continui per 95 minuti. Noi siamo stati bravi nel possesso palla e meno bravi collettivamente. Non siamo partiti bene, siamo andati sotto e la squadra non mi era piaciuta. Poi con il gol del pari e del vantaggio abbiamo espresso predominio e qualità"

Segui la conferenza stampa di Marco Giampaolo, allenatore della Samp, dopo la partita persa 3-2 con il Milan a San Siro.