LIVE TMW - Spal, Semplici: "Razzismo? Chi sbaglia deve essere punito"

Sul gol subito: "Qualcosa abbiamo sbagliato, ci siamo fatti trovare impreparati sul controcross, ma bisogna anche capire contro chi giochiamo".

Sul secondo tempo: "Non riuscivamo ad essere aggressivi, avevamo limitato il Milan. Abbiamo preso subito il pareggio, però mi dicono che il lancio su Suso era in fuorigioco, ma stare di più in vantaggio potevamo far innervosire il Milan. Nella ripresa invece abbiamo imbrigliato la loro manovra, dispiace per l'azione sul gol di Higuain, ma non era semplice venire qui e fare questa gara".

Sulla gara: "C'è rammarico, perchè nel primo tempo abbiamo sofferto nel lato di Suso, ma nel secondo tempo abbiamo sistemato tutto, abbiamo tenuto la gara aperta fino alla fine, poi per sfortuna e bravura di Donnarumma non abbiamo pareggiato. In questo momento facciamo delle belle prestazioni ma otteniamo meno di quanto meritiamo".

Sul razzismo: "C'è molto dispiacere nel subire certe situazioni, le regole devono partire dell'alto. Chi sbaglia deve essere punito come succede in altre parti. Non solo nel calcio ma in qualsiasi sport, bisogna fermarsi allo sfottò e non sfociare nella morte e negli ululati".

Dopo la partita contro il Milan, parla in conferenza stampa da San Siro l'allenatore della Spal Leonardo Semplici. Segui la conferenza con la diretta testuale su TMW.