vedi letture

live Torino, Longo: "Abbiamo creato una base di partenza"

Moreno Longo, allenatore del Torino, parla in conferenza stampa dopo la partita giocata contro il Milan a San Siro. Segui le parole del tecnico granata con il live di TMW.

Ore 23.34 inizia la conferenza di Longo.

Squadra migliorata? "Abbiamo dato un segnale importante, perché questa squadra ha perso male alcune partite come con Atalanta e Lecce, venire qui e tenere botta al Milan sicuramente ci da una base importante da cui ripartire. Però non possiamo essere soddisfatti ed è un grosso rammarico".

Dove l'hai persa? "Non abbiamo gestito bene la palla, e non siamo stati cinici nel concludere come lo è stato il Milan quando ha segnato. I dettagli spostano gli equilibri di una partita e se concedi al Milan 3-4 palle gol non ce lo possiamo permettere".

Passi in avanti della squadra? "Con la Samp avevo fatto solo 4 allenamenti, e abbiamo fatto 65 minuti buoni. Questa settimana abbiamo lavorato sulla concentrazione e intensità. Spero che la squadra inizia a somigliarmi più in fretta possibile, Non possiamo mollare nemmeno un centimetro".

Il secondo tempo punto di partenza? "Portiamo a casa le cose positive, ma analizzeremo ciò che bisogna fare meglio. Edera conosco bene, credo in lui e ci può dare tanto. I giovani sanno che se meritano non ci sarà un problema a trattarli come se fossero grandi. Ma devono dare segnali loro".

Ore 23.40 termina la conferenza di Longo.