Liverpool Echo: "Finale distratto: regalata una speranza alla Roma"

© foto di www.imagephotoagency.it

"I Reds passeggiano a cinque stelle con Salah ma un finale distratto regala agli ospiti una speranza di vita". È questo il titolo dell'edizione online del Liverpool Echo, tabloid molto vicino alle vicende della squadra di Klopp. Dopo essere andato in vantaggio per 5-0 grazie alle reti di Salah (doppietta), Firmino (doppietta) e Mané, il Liverpool ha subito infatti la parziale rimonta della Roma, che nel finale ha tenuto aperta la semifinale in vista del ritorno coi gol di Dzeko e Perotti.