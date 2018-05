Liverpool, Klopp: "Tifosi straordinari. Vederli felici è la cosa più bella"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp in conferenza stampa ha parlato anche dei tifosi spendendo parole importanti per loro: "Mi hanno chiesto di venire qui e vincere. Vedere i volti felici tra i nostri tifosi è la cosa più bella di questo sport. Abbiamo tifosi eccezionali, sappiamo quanto è grande il desiderio di tornare a casa sempre vincitori. Ci hanno aiutato tanto in Champions League. Voglio ringraziare la tifoseria per ciò che hanno fatto. È stato bello festeggiare con loro".