Liverpool: maglia Sean Cox in spogliatoio

Portiere Mignolet posta foto. Tifoso è dirigente calcio gaelico

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - LIVERPOOL, 28 APR - Nello spogliatoio del Liverpool ieri, in occasione del match pareggiato 0-0 con lo Stoke City, era appesa una maglia particolare. Infatti già prima che la squadra di Klopp entrasse in campo, spiccava tra le casacche di Firmino e Salah, pronte per essere indossate dai due attaccanti, quella arancione del GAA di St Peter, club di calcio gaelico di cui è dirigente Sean Cox, il tifoso del Liverpool in coma dopo gli incidenti avvenuti prima della partita di Champions League contro la Roma. A postare la foto è stato il portiere dei Reds Mignolet, con questo commento: "La maglia più importante nel nostro spogliatoio. Sii forte Sean Cox #YNWA". Ora il Liverpool porterà la maglia di Cox anche a Roma.