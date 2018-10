Liverpool, per Naby Keita notte tranquilla all'ospedale Cardarelli

Condizione del centrocampista Liverpool rivalutate in mattinata

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 4 OTT - Notte tranquilla per Naby Keita, il centrocampista guineano del Liverpool uscito in barella dal campo nel corso di Napoli-Liverpool di ieri sera e ricoverato d' urgenza in ospedale. In un primo momento per lui si erano temute complicazioni cardiache che i successivi esami svolti all' ospedale Cardarelli di Napoli hanno escluso. Il malore da cui e' stato colpito il giocatore - questa la diagnosi - e' stato provocato da un forte colpo alla schiena rimediato in un contrasto. Le condizioni di Keita - che e' accompagnato dal medico sociale del Liverpool - verranno rivalutate nel corso della mattinata.