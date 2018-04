Liverpool-Roma, Aldridge: "La più grande partita dell'ultimo decennio"

“La partita più importante dell’ultimo decennio”. John Aldridge, vecchia gloria del Liverpool, non ha dubbi. Dalle pagine del Liverpool Echo, l’ex attaccante irlandese parla così della gara di stasera: “Non sarà facile. Servirà essere concentrati per tutti i 90 minuti. E se il Liverpool saprà replicare la prestazione fatta contro il Manchester City, la Roma avrà grosse difficoltà. Una vittoria di misura, 1-0, o anche un 2-0, sarebbe un buon risultato per i Reds”.