Liverpool-Roma, Garlando: "Come col Barça? No, più difficile"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Come col Barça? No, più difficile". E' il titolo dell'editoriale scritto dalla prima firma della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando dopo il 5-2 di ieri maturato nella sfida tra Liverpool e Roma ad Anfield Road, andata delle semifinali di Champions League. Questo un breve estratto: "Questa volta non le basterà intrappolare gli avversari nella loro area e bombardarli di cross per Dzeko, a segno anche ieri, come ha fatto felicemente con il Barcellona. I catalani non ce l’avevano un Salah capace di rompere l’assedio, di lanciarsi al galoppo e di arrivare in due secondi davanti ad Alisson. Questa volta sarà molto più difficile segnare tre gol senza subirne".