Liverpool-Roma, pranzo in corso. Gandini: "La squadra sta bene"

Fonte: Vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Consueto pranzo tra le dirigenze dei club che si affrontano in Champions League per Liverpool e Roma. Il simposio si è tenuto al Royal Liver Building. Per i giallorossi presenti Zecca, Baldissoni, Gandini e Tempestilli. "La squadra sta bene", le dichiarazioni dell'AD giallorosso al momento del suo arrivo.