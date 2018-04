Liverpool-Roma, primo cambio di Di Francesco: out Under, dentro Schick

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Primo cambio nella Roma nella sfida contro il Liverpool. Al rientro dall'intervallo non è infatti tornato in campo Cengiz Under, sostituito da Eusebio Di Francesco. Al suo posto Patrik Schick, per una formazione che adesso è la stessa che ha fatto l'impresa contro il Barcellona due settimane fa.