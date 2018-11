Livorno, Bruno: "Siamo riusciti a ribaltare il risultato. Continuiamo così"

Fonte: DAZN

© foto di Federico Gaetano

Alessandro Bruno, centrocampista classe '83 dell'AS Livorno Calcio, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN durante l'intervallo dell'incontro Livorno-Perugia, valevole per l'11ª giornata della Serie BKT 2018/2019, che vede momentanemente gli amaranto condurre per 2-1 sui biancorossi presso lo Stadio "Artemio Franchi" di Livorno (LI):

"È un momento davvero particolare della nostra stagione - afferma il calciatore amaranto -, ogni errore che facciamo lo paghiamo puntualmente. Stasera, per fortuna, siamo riusciti a riprendere la partita ribaltando il risultato. Dobbiamo continuare ad essere attenti, chiudere le loro linee di passaggio e ripartire con ancora più decisione se vogliamo vincere".