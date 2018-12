© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista del Livorno, Francesco Valiani, a Dazn, al termine del match pareggiato contro il Padova, analizza così la gara: "Approccio un po' molle, dovevamo approfittare dell'entusiasmo derivato dalla vittoria di Carpi. Abbiamo regalato un tempo all'avversario, l'abbiamo rimessa in piedi, ma portiamo a casa solo un pareggio, comunque importante perché in Serie B serve sempre fare punti in ogni occasione. Il terreno da guadagnare c'è ancora tanto".