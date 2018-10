LND, Fabbricini annulli assemblea Donne

"Convocazione non è in ordinaria amministrazione commissario"

(ANSA) - ROMA, 3 OTT - L'assemblea della divisione calcio femminile "deve essere annullata". Il presidente della Lega nazionale dilettanti, Cosimo Sibilia, ha inviato una diffida al Commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, invitandolo ad annullare la convocazione dell'assemblea per l'elezione del presidente e dei consiglieri del Consiglio direttivo della Divisione stessa indetta per il prossimo 9 ottobre a Cremona. Nella diffida si evidenzia che la convocazione, effettuata a ridosso delle elezioni della Figc, "violi la decisione del Collegio di garanzia per lo sport del 7 settembre scorso che limitava i poteri del commissario straordinario 'nei limiti fisiologici funzionali in vista dell'assemblea elettiva, salvo gli atti necessitati e fermo restando l'espletamento dell'attività di ordinaria amministrazione'. La convocazione dell'assemblea elettiva della divisione calcio femminile, non rientrano - sostiene la Lnd - né "tra gli atti necessitati", né "nell'espletamento dell'attività di ordinaria amministrazione".