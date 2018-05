Lombardo: "Con me e Mihajlovic saremmo arrivati in Europa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Sono mancati i risultati, anche se tutto sommato eravamo in linea. Non erano contenti con noi, ma non mi pare che il rendimento sia migliorato col successivo allenatore". Attilio Lombardo, ex vice di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Torino. Ospite ieri del torneo Ravano, l'ex centrocampista di Juventus e Sampdoria parla a Tuttosport della gestione Mazzarri: "Non è una questione di rammarico, sappiamo bene che nel nostro lavoro comandano i risultati. Di certo il programma era quello di arrivare all'obiettivo in due anni, e ci è dispiaciuto andare via a gennaio".