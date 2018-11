Lorenzo Amoruso ricorda: "Anni fa consigliai Koulibaly a Corvino"

Gran partita di Kalidou Koulibaly contro la Stella Rossa, l'ennesima della sua stagione. Lorenzo Amoruso, ex difensore, svela un interessante retroscena a Radio Kiss Kiss Napoli: "Io lo vidi anni fa, quando giocava in Francia, al Metz. Lo consigliai a Corvino. Koulibaly all'epoca aveva una prestanza fisica importante, ma era acerbo. Serviva l'allenatore giusto per farlo crescere. Era un diamante grezzo, ma qualcuno ci ha creduto. Complimenti al Napoli e a De Laurentiis che ci ha visto lungo".