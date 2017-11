Lotti: Fondo sport periferie disponibile

"Puntiamo a fare crescere giovani generazioni in modo sano"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Il nuovo Fondo sport e periferie, dopo i primi 100 milioni stanziati dal governo Renzi "da oggi è disponibile con ulteriori 100 milioni". Lo annuncia il ministro dello sport, Luca Lotti, sottolineando in una nota che "il piano è destinato a finanziare la costruzione o il completamento di impianti sportivi che si trovano in aree periferiche delle nostre città". "Non si tratta solo di trovare fondi per impianti sportivi - sottolinea il ministro -. Si tratta di costruirli o ristrutturarli contribuendo così, attraverso lo sport, ad un riequilibrio economico e sociale. Perché dove c'è una palestra, dove c'è un palazzetto, un campo da calcio, una pista di atletica, c'è un quartiere, un paese che rinasce". Lotti ha sottolineato che "con la Legge di Bilancio il Fondo Sport e Periferie diventa strutturale". La finalità è quella di "proseguire sulla strada della concretezza dell'azione politica", puntando "a far crescere le giovani generazioni in modo sano".