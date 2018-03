Lotti sull'addio ad Astori: "Momento intenso, il calcio ha fatto quadrato"

Il ministro per lo Sport, Luca Lotti, è tornato a parlare della scomparsa improvvisa del capitano della Fiorentina, Davide Astori. "Lascia dispiacere, emozione e la tristezza che tutti abbiamo avuto nel cuore in questi giorni, come abbiamo visto al Franchi e in tutti gli stadi italiani. Ma è stato un momento molto intenso perché il calcio, solitamente visto come un mondo particolare, attaccato a dei valori non proprio umani, si è ritrovato e ha fatto quadrato", le sue parole.