Lucchesi: "Fiorentina? Sfogo verso un'interpretazione arbitrale discutibile"

© foto di Federico Gaetano

L'ex dirigente della Fiorentina, Fabrizio Lucchesi, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per analizzare le parole del presidente Cognigni dopo la gara di Milano contro l'Inter: "Lo sfogo di Cognigni? E' quello di un dirigente che reagisce nei confronti di un'interpretazione arbitrale discutibile. Si nota, perché di solito Cognigni ha un profilo molto basso. Questo si inserisce però in un contesto calcistico positivo in questo inizio di campionato per la Fiorentina. Mi sembra infatti che stia facendo una stagione probabilmente al di sopra delle aspettative. I Della Valle e la lotta al "palazzo"? In realtà in questo momento nella Federcalcio e nella governance tutto c'è meno che un "sistema". Credo che invece nel corso degli anni sia cambiato il modo di gestire la Fiorentina da parte della proprietà. Da qualche anno i Della Valle hanno scelto di gestirla con un’impostazione diversa da prima. Prima c'era sviluppo, da qualche anno invece è una gestione di autofinanziamento in attesa della vendita, a quanto pare. Le aspettative sono quindi diverse rispetto a qualche tempo fa. Tutto ciò si riflette nell'aspetto sportivo. C'è stato un ridimensionamento".