Luis Alberto, esami entro mercoledì: è a rischio anche per Lazio-Inter

© foto di Federico Gaetano

Giorni decisivi per conoscere le condizioni fisiche di Luis Alberto, attaccante della Lazio uscito ieri per infortunio a causa di un problema muscolare. Tra domani e dopodomani lo spagnolo effettuerà gli esami strumentali: non c'è grande ottimismo per un suo recupero in vista della sfida contro il Crotone, da capire se ce la farà per l'Inter.