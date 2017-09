Luisito Suarez: "L'Italia è sembrata una squadretta contro la Spagna"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex allenatore della Spagna, Luisito Suarez ha parlato della prestazione dell'Italia contro la Roja dopo la sconfitta per 3-0: "L'Italia ha giocato un brutta gara. In una partita come questa bisogna mettere voglia di lottare e di vincere. Poi puoi avere più o meno qualità. Normalmente l'Italia usa trucchi per difendersi, ma oggi sembravano una squadretta. Devono svegliarsi per finire secondi. Dà la sensazione di avere dei giocatori, alcuni per limite di età e altri con mancanza di esperienza, che sono rimasti paralizzati davanti alla Spagna, che ha fatto tutto ciò che voleva".