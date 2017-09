Lutto, muore Pietro Biagioli

Alleghiamo l'annuncio della morte di Biagioli dell'associazione Glorie viola

L'Associazione "Glorie Viola" porge le più sentite condoglianze ai familiari dell'ex giocatore viola Pietro Biagioli, deceduto, il 3 settembre 2017, all'età di 88 anni.

Il giovane Pietro esordì in prima squadra, con la maglia viola numero 10, in occasione di quel Torino-Fiorentina 2-0 disputato il 12 giugno 1949, recupero della partita non giocata l'8 maggio a causa della sciagura aerea di Superga avvenuta 4 giorni prima. Successivamente, dopo aver giocato in prestito nel Pisa e nel Piombino, Biagioli tornò vestire la divisa gigliata nella stagione 1952-53, per poi accasarsi al Torino l'anno successivo.

Durante gli anni settanta il popolare "Pietrino" è stato un valido allenatore delle squadre giovanili della Fiorentina. Nel 1975 ha guidato la formazione "Primavera" nel Torneo di Viareggio. Dal 1977 al 1982 è stato vice allenatore della prima squadra viola. Per la società gigliata ha svolto, inoltre, anche il prezioso ruolo di osservatore.

I funerali si terranno nella mattinata di mercoledì presso la chiesa del "Preziosissimo Sangue" in via Boccherini a Firenze.