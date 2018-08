Lutto nel calcio, è morto Facco: con la Lazio vinse lo scudetto del 1974

E' morto oggi all'età di 72 anni Mario Facco. Difensore, aveva giocato a lungo nella Lazio, con cui aveva conquistato lo scudetto del 1974. Dopo aver allenato per una decina d'anni, aveva iniziato una carriera da opinionista radiotelevisivo che lo aveva portato anche ad essere voce tecnica per la Rai nella telecronaca dele partite della serie C. Molto ascoltato anche nelle radio romane, era spesso intervistato anche dal nostro sito Tuttomercatoweb.com caratterizzandosi per le opinioni originali e per le prese di posizione spesso decise e schiette.