19.16: Frattini conferma, le sentenze slittano - Il presidente del Collegio di Garanzia del CONI, Franco Frattini spiega a RaiSport la decisione di rinviare a martedì la promulgazione delle sentenze: "Non è giusto decidere frettolosamente circa una questione così importante come quella...

Europa Uefa Nations League, le partite in programma

Qualificazioni Europei Under 21, le partite in programma

Amichevoli squadre di club, le partite in programma

Tavecchio: "Commissario in FIGC inutile. Serve limite stranieri"

Amichevoli Nazionali, le partite in programma

Genoa, un francobollo rossoblu per i 125 anni del club

Chivu sull'Inter: "Champions equilibrata: Spalletti è l'arma in più"

Cagni: "Napoli, serve lavoro mentale. Sarri non un maestro"

Gli auguri di Sturaro al Genoa: "In rossoblù sono diventato uomo"

Parma, Iacoponi out contro il Livorno per attacco febbrile

Roma, Pastore motivato: "Non chiederti se i tuoi sogni sono pazzi"

Maglia con dedica di Sneijder per Kluivert: "Un onore aver giocato con te"

Italia-Portogallo, in Nations League arbitrerà lo scozzese Collum

Italia Under 21, ancora problemi fisici per Favilli: lascia il ritiro

Invio richiesta in corso...

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy