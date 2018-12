Maicon ricorda: "Adriano giocatore diverso, superiore a tutti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel Matchday Programme di Inter-Udinese, parla Maicon, uno degli eroi del Triplete: "Ho rivisto il film della mia carriera, poi ho preso in mano quella maglia che rimarrà per sempre nel mio cuore e mi sono emozionato tantissimo. L'Inter mi ha dato tanto, non me lo dimenticherò ma. Ovviamente nella mia esperienza all'Inter la vittoria della Champions è qualcosa di indimenticabile, ma io amo sempre ricordare il primo scudetto vinto con la maglia nerazzurra. Quando festeggiammo la sera in Piazza del Duomo, con tutti quei tifosi, capii cosa era l'Inter per tutta quella gente. Eravamo tutti felici, una sensazione bellissima. I giocatori incontrati? Quando sono arrivato all'Inter sapevo che avrei giocato con calciatori eccezionali. Però c'è n'è uno che ogni volta che scendeva in campo dimostrava di essere superiore a tutti, sapeva fare sempre la differenza, era diverso da tutti gli altri. Era Adriano, l'Imperatore. Fortissimo".