Maifredi attacca Mourinho: "Tanta immagine ma non è un grande tecnico"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

In vista del match di questa sera fra Manchester United e Juventus, a Radio Sportiva è intervenuto l'ex tecnico bianconero Gigi Maifredi: "La Juventus è partita per vincere la Champions, quindi che giochi contro Mourinho o chiunque altro, deve sfruttare questi primi impegni per migliorare e arrivare pronta in primavera, quando ci sarà lo sprint finale. Allegri deve fare molte valutazioni perchè la Juve sta vincendo ma non convincendo: dovrà conquistare anche gli esteti sotto il punto di vista del gioco, perchè non puoi vincere sempre solo grazie al guizzo dei tuoi campioni. Vorrei che stasera Allegri schierasse Bernardeschi come mezzala, ma credo che alla fine andrà su un 4-4-2 con Dybala e Ronaldo davanti: se dovesse scegliere diversamente sarei molto sorpreso. Io non ho molta stima di Mourinho, è il più grande a livello di immagine, ma a livello tecnico-tattico non è mai stato un grande allenatore: ha vinto perchè ha sempre guidato le squadre migliori, ma non ha mai lasciato una traccia dal punto di vista del gioco come ha fatto Guardiola. Come sempre si affiderà ai giocatori, ma non mi sembra che vada d'accordo con tutti: Pogba per esempio non è sulla stessa linea. Quando guidi una squadra che vince è facile avere giocatori che ti seguono fino alla morte, ma quando le cose non vanno bene deve venir fuori l'allenatore vero e lui al momento a Manchester sta dimostrando di non esserlo.