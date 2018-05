Maiorino sul Milan: "Suso vale più della clausola"

L'ex direttore sportivo del Milan Rocco Maiorino ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "La clausola di Suso è stato un motivo per convincerlo a firmare. Facendo un confronto con il mercato internazionale, considerando che Coutinho è stato pagato 160 milioni, penso che lui valga di più dei 38 milioni dell'accordo presente sul contratto. La nostra gestione ha lasciato in dote anche altre potenziali plus valenze: da Gigio a Calabria, passando per Romagnoli e Bonaventura. Per questo mi sarei aspettato un po' più di rispetto, soprattutto per Galliani".