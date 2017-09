Malagò: "Dispute Leghe? Noi solo garanti"

"Tavecchio è commissario per la A e vuole risolvere i problemi"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 1 SET - "Sui principi informatori delle Leghe, il Coni può solo approvare e recepire se non ci sono problemi: noi siamo solo garanti. Spetta alla Federazione, che è un soggetto privato, portare avanti le modifiche". Lo dice il presidente del Coni Giovanni Malagò, a margine dell'incontro di stamane, durato circa due ore, con il presidente della Figc Carlo Tavecchio e il suo vicario Cosimo Sibilia. I prossimi passi vedranno il Consiglio federale di lunedì provvedere alle modifiche dei principi informatori delle Leghe, approvando inoltre il commissariamento della Lega di B. Per quanto riguarda la disputa nella Lega di A, della quale Tavecchio è commissario, "per definizione - precisa Malagò - è quasi obbligatorio che sia il presidente della Federazione a farlo; se poi il commissariamento non porta risultati, essendo il presidente federale commissario, implica per lui onori e anche oneri. Sensazioni? Non c'è un borsino, c'è la volontà del presidente della Figc di risolvere i problemi e avere gli strumenti per farlo".