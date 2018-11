Malesani: "Mai detto che smetto. Dispiace aver finito male a Sassuolo"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Alberto Malesani si è raccontato ai microfoni di Sky Sport, ripercorrendo anche la sua ultima avventura da allenatore (al Sassuolo nel 2014): "Non ho mai detto che smetto di fare l'allenatore. Dopo 23 anni di squadre di club mi sarebbe piaciuto allenare una Nazionale. Avevo parlato due anni fa con la Federazione greca per esempio. È un rammarico aver finito male, al Sassuolo, dopo appena quattro settimane di lavoro. Si vede che doveva essere quello il mio capolinea. In carriera, però, tra trofei e riconoscimenti individuali ho avuto anche io le mie soddisfazioni".