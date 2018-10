Malesani: "Mi hanno chiamato da opinionista, dopo 3 volte ho detto stop"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ha 64 anni, l'ultima esperienza in panchina risale al 2014 sulla panca del Sassuolo ma Alberto Malesani si sente allenatore a tutti gli effetti. A tal punto che l'ex mister di Fiorentina e Parma ha rifiutato la possibilità di fare l'opinionista. "Mi hanno chiamato in tanti a fare l'opinionista, ma dopo tre volte che ci sono andato ho detto basta, perché non ce la faccio a criticare gli allenatori, magari non sapendo come lavorano e in quale realtà lavorano. Per come intendo io il calcio la figura dell'opinionista mi sembra una contraddizione", ha confidato Malesani attraverso il Corriere dello Sport.