Manchester City, tweet per Alex Ferguson dopo l'intervento alla testa

Il Manchester City ha voluto inviare un pensiero a Sir Alex Ferguson, rivale ai tempi del Manchester United, che adesso si sta riprendendo dopo aver subito un delicato intervento alla testa. “Tutti al Manchester City augurano a Sir Alex un completo e rapido recupero dopo l’intervento chirurgico subito #footballfamily”, si legge.

Everyone at Manchester City wishes Sir Alex Ferguson a full and speedy recovery after his surgery #footballfamily

— Manchester City (@ManCity) 5 maggio 2018