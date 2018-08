Mancini: “Balo deve giocare. Spero di recuperare Verratti, Jorginho top”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel suo intervento a Radio Deejay, il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini ha parlato anche di Mario Balotelli, di Jorginho e di Marco Verratti.

Ha costretto Balotelli a restare a Nizza per vederlo giocare? “Per lui c’erano chance di andare a Marsiglia, per Mario è importante giocare”.

Jorginho e Verratti? “Il problema di Marco è che non sta bene fisicamente, spero riesca a recuperare in fretta. Jorginho è stato tra i migliori centrocampisti in Europa quando era a Napoli, giocare al Chelsea lo migliorerà molto. Fisicamente e tecnicamente”.